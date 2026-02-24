viernes 27 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de febrero de 2026 - 07:10
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: mirá la grilla de este viernes

La 52° edición del tradicional festival salteño podrá verse en directo por Canal 4, del jueves 26 al sábado 28 de febrero como beneficio exclusivo para sus clientes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Serenata a Cafayate (2)

Salta y todo el país ya viven la previa de una nueva edición de la Serenata a Cafayate, uno de los festivales folclóricos más importantes del norte argentino, que este año celebra su 52° edición.

Lee además
“Perdimos todo”: el drama en San Francisco Solano tras la crecida del río Arenales (Foto: El 10)
Temporal.

Lluvias intensas en Salta: más de 60 familias afectadas y alerta amarilla vigente
El GPS, lo guio mal y terminó con su auto dentro de un canal en Salta
NOA.

El GPS lo guio mal y terminó con su auto dentro de un canal en Salta

Durante las tres noches, el público podrá disfrutar no solo de artistas consagrados, sino también de nuevas voces, ballets y expresiones culturales que forman parte de la identidad del Valle Calchaquí. Además, se presentarán los ganadores de la Pre-Serenata y la Niña de la Serenata 2026, aportando un espacio clave para los talentos emergentes.

La grilla artística de cada noche

Viernes 27

  • 21:00 hs. Apertura Mal de Luna
  • 21:10 hs. Lautaro D’Amico
  • 21:35 hs. Santiago Cueto
  • 22:05 hs. Ecos de Mi Tierra
  • 22:30 hs. Iván Ruiz
  • 23:05 hs. Rufina Chachagua
  • 23:25 hs. Carafea
  • 00:05 hs. La Huella Folk
  • 00:25 hs. El Indio Lucio Rojas
  • 01:30 hs. Lorena Carpanchay
  • 01:50 hs. Christian Herrera
  • 02:55 hs. Ballet Rescatando Mis Raíces
  • 03:15 hs. Dalmiro Cuellar
  • 03:50 hs. Atemporal
  • 04:10 hs. Angelo Aranda
  • 04:40 hs. Ballet Alma Fuerte
  • 05:00 hs. Lázaro Caballero

El viernes 27 será una noche cargada de voces populares, con las presentaciones de Lucio “El Indio” Rojas, Lázaro Caballero, Christian Herrera y Dalmiro Cuéllar. Completan la cartelera Carafea, Atemporal, Iván Ruiz, Santiago Cueto, Angelo Aranda, Lautaro D’Amico, Lorena Carpanchay y Ecos de mi Tierra, junto a los ballets Rescatando mis Raíces y Almafuerte.

El gran cierre será el sábado 28, con El Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Los Tekis y Canto 4 como principales figuras. También actuarán Alma Carpera, Franco Barrionuevo, Canto del Alma, Adriana Rojas, Mañeros, Marcela Ceballos, Los de Cafayate, Ezequiel Chaves, Las Voces del Yaco y Copleros de Río Seco, además de los ballets Horizontes y Pueblo Mío.

Serenata a Cafayate
Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

Un cierre con broche de oro para los festivales de verano

El evento, nacido en la década de 1970 por iniciativa de Don Arnaldo Etchart, creció hasta consolidarse como uno de los referentes más importantes del folclore en Argentina. Gracias al impulso de figuras como César Fermín Perdiguero, la Serenata a Cafayate logró mantener viva su esencia y convertirse en un hito cultural del norte argentino.

Este festival representa el cierre de la tradicional gira de eventos folclóricos de verano por los Valles Calchaquíes. Durante tres noches, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones que abarcan lo mejor del folclore argentino en un entorno único, rodeado de montañas y viñedos.

Cafayate ya se prepara para recibir a miles de turistas que año a año colman sus calles, hoteles y restaurantes. Este espectáculo no solo destaca por la calidad de su música, sino también por la riqueza cultural que representa para el norte argentino.

Con una grilla que combina tradición, artistas consagrados y nuevas figuras del folclore, la Serenata a Cafayate promete tres noches a puro canto, danza y celebración de la cultura del norte argentino, que también se podrá vivir desde casa gracias a la transmisión exclusiva de Canal 4.

Embed - Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lluvias intensas en Salta: más de 60 familias afectadas y alerta amarilla vigente

El GPS lo guio mal y terminó con su auto dentro de un canal en Salta

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias

Boca Juniors llegó a Salta: el plantel y Riquelme firmaron autógrafos

Las más leídas

Un camión quedó varado en la ruta 9: hay corte total video
Precaución.

Un camión quedó varado en la ruta 9: hubo corte total

Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases video
Servicios.

Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases

Año Nuevo Chino en Jujuy (foto archivo).
Atención.

Año Nuevo Chino en San Salvador de Jujuy: cortes y restricciones de tránsito

Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá
Policiales.

Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá

De dónde son los ganadores del Quini 6. 
Suertudos

De dónde son los ganadores del Quini 6: todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel