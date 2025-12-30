Canta folklore con tres años y se volvió viral en TikTok: "Viva Jujuy, viva la Puna"

La historia de Gaspar, el jujeño que es viral por gritar con pasión "Viva Jujuy, viva la Puna", conquista el mundo digital. Con solo tres años, este pequeño se volvió furor en TikTok cantando folklore.

Detrás de cada video hay una escena simple, cotidiana, pero con mucha identidad. Gaspar canta, mira a cámara y parece transformarse. Lo que para su familia empezó como un recuerdo íntimo terminó convirtiéndose en un fenómeno que conecta a Jujuy con usuarios de todo el país.

Gaspar (1) Gaspar el nene que canta folklore con tres años y se volvió viral en TikTok De un recuerdo familiar a un video viral La idea de compartir los videos nació sin estrategias ni expectativas. Así lo contó su mamá, Ceci, en diálogo con TodoJujuy, al explicar que los registros surgieron como una forma de guardar momentos de la infancia. “La idea de subir los videos era para nosotros, para después ver su crecimiento, sus ocurrencias. Nunca pensamos que iba a tener tanta repercusión”, relató.

Gaspar cumplió tres años hace pocos meses y desde muy chico estuvo rodeado de música y danza. En su casa, el folklore es parte de la vida diaria. Su papá es profesor de folklore y el niño forma parte de un grupo de baile infantil, donde empezó a familiarizarse con las canciones.

Embed #gasparterremoto #vivajujuy #lostekisoficial sonido original - GASPAR TERREMOTO @gaspar.terremoto VIVA JUJUY - GASPARTERREMOTO - Sus amigos de TIKTOK se lo pedían nuevamente # #carnavalesjujeños El folklore como juego, identidad y herencia “Para nosotros es un orgullo que él cante con ese fervor canciones nuestras”, remarcó la mamá de Gaspar durante la entrevista, destacando el valor de que un niño tan pequeño incorpore la música popular como parte natural de su crecimiento. Los videos comenzaron a multiplicarse en reproducciones, comentarios y compartidos. Llegaron mensajes de todo tipo, desde quienes se sorprendían por su edad hasta invitaciones simpáticas y comentarios cargados de humor y cariño. “Leemos todos los comentarios. Hay de todo, desde que dicen que tiene tres años hasta que parece de diez, o que lo invitan a comer, a guitarrear, a todos lados”, contó su mamá entre risas. Embed - CECILIA LOPEZ

