viernes 19 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025 - 15:37
Sociedad.

Chupetes para adultos: la tendencia viral que busca calmar la ansiedad y divide opiniones

Lo que era un símbolo de infancia reaparece en adultos como “herramienta” para regular el estrés. Especialistas advierten: "puede calmar, pero no resuelve".

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La imagen sorprende, se trata de un adulto con un chupete en la boca. Pero ya no es una rareza aislada. Según un informe el fenómeno crece y se muestra sin pudor en redes, donde usuarios aseguran que les ayuda a relajarse, dormir mejor, concentrarse o incluso dejar de fumar.

La tendencia se potenció con videos y posteos que llegan desde plataformas asiáticas como Douyin y RedNote y se expanden a Estados Unidos y Europa, con chupetes grandes, de colores pasteles, brillantes y hasta personalizados. Influencers los exhiben como “compañeros” para rutinas y momentos de tensión.

En el plano psicológico, especialistas citados por medios nacionales (TN) lo vinculan a una “regresión oral”; volver a un gesto asociado al alivio temprano. La explicación es que la succión puede generar sensación de calma, pero si el recurso se vuelve recurrente y exclusivo, puede estar tapando malestar más profundo.

Chupetes: alivio rápido, pero no solución

Los expertos advierten que, aunque pueda funcionar como “pausa” momentánea, no debería reemplazar herramientas sostenidas para manejar la ansiedad, como terapia, actividad física, meditación o técnicas de respiración. La clave es que el alivio no se convierta en dependencia.

También aparece el costado social: llevar un chupete en la calle puede generar miradas, rechazo o vergüenza, y desviar el foco del verdadero problema: la regulación emocional. Al mismo tiempo, las redes funcionan como “vidriera” de validación, donde muchos se animan a probar lo que ven que a otros “les sirve”.

A la par, el fenómeno se volvió negocio. Los chupetes para adulto se comercializan en plataformas como Shein, Temu y Mercado Libre, con precios que van desde $15.000 a más de $100.000. Y hay un alerta sanitario: el uso prolongado puede traer problemas dentales y afectar la mordida o la salud bucal.

