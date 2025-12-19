Chupetes para adultos: la tendencia viral que busca calmar la ansiedad y divide opiniones
La imagen sorprende, se trata de un adulto con un chupete en la boca. Pero ya no es una rareza aislada. Según un informe el fenómeno crece y se muestra sin pudor en redes, donde usuarios aseguran que les ayuda a relajarse, dormir mejor, concentrarse o incluso dejar de fumar.
La tendencia se potenció con videos y posteos que llegan desde plataformas asiáticas como Douyin y RedNote y se expanden a Estados Unidos y Europa, con chupetes grandes, de colores pasteles, brillantes y hasta personalizados. Influencers los exhiben como “compañeros” para rutinas y momentos de tensión.
En el plano psicológico, especialistas citados por medios nacionales (TN) lo vinculan a una “regresión oral”; volver a un gesto asociado al alivio temprano. La explicación es que la succión puede generar sensación de calma, pero si el recurso se vuelve recurrente y exclusivo, puede estar tapando malestar más profundo.
Chupetes: alivio rápido, pero no solución
Los expertos advierten que, aunque pueda funcionar como “pausa” momentánea, no debería reemplazar herramientas sostenidas para manejar la ansiedad, como terapia, actividad física, meditación o técnicas de respiración. La clave es que el alivio no se convierta en dependencia.
También aparece el costado social: llevar un chupete en la calle puede generar miradas, rechazo o vergüenza, y desviar el foco del verdadero problema: la regulación emocional. Al mismo tiempo, las redes funcionan como “vidriera” de validación, donde muchos se animan a probar lo que ven que a otros “les sirve”.
A la par, el fenómeno se volvió negocio. Los chupetes para adulto se comercializan en plataformas como Shein, Temu y Mercado Libre, con precios que van desde $15.000 a más de $100.000. Y hay un alerta sanitario: el uso prolongado puede traer problemas dentales y afectar la mordida o la salud bucal.