Caos vehicular en Perico por un accidente fatal: hay cortes con desvíos preventivos

Un accidente fatal dejó como saldo una persona fallecida en la ruta que conecta Palpalá con Perico, a la altura del parque industrial.

La víctima sería un hombre de aproximadamente 55 años, de acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar.

Según informaron desde Seguridad Vial, el tránsito se encuentra interrumpido de manera total y momentánea, con desvíos habilitados. La circulación es desviada sobre la Ruta Nacional 66, a la altura del kilómetro 9, en la zona de Rentanoa, en sentido norte-sur.

Ruta 66 corte en Perico - tránsito (3) Qué pasó en Perico: detalles del accidente fatal Un testigo identificado como Bruno relató la secuencia del hecho. Según indicó, todo ocurrió en las primeras horas del día, cuando todavía había poca visibilidad. “Estaba parado en este lugar, una persona bajó de un colectivo, preguntó dónde es El Pongo y cruzó la ruta. Una camioneta lo atropelló, salió despedido muy alto y quedó sobre la ruta”, expresó.

“Un auto que venía chocó a la camioneta y se prendió fuego”, agregó el testigo. “Con el matafuego de otro vehículo logramos apagar el fuego”, relató Bruno, quien también indicó que varias personas colaboraron en el lugar. Además, señaló que ayudaron a los ocupantes de los vehículos afectados en medio de la emergencia. image

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