domingo 12 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de julio de 2026 - 13:35
Deportes.

Carlos Zarate: "poder salir campeón es hermoso"

Se impuso 6-1 6-4 a Juan Estevez en la final del torneo de tenis M 15 que se desarrolló en el Club Tiro y Gimnasia con transmisión exclusiva de Canal 4.

+ Seguir en
Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Carlos Zarate campeón de M15 en Jujuy

Carlos Zarate campeón de M15 en Jujuy

Lee además
Final del M15 en Jujuy: Estevez y Zárate 
Deporte.

Final del M15 en Jujuy: Estevez y Zárate van por el título
Culmina el M15 de tenis en el Club Tiro y Gimnasia.
Deportes.

Canal 4 transmite en vivo la final del M15 de Tenis en Jujuy

El flamante campeón del certamen, el correntino Carlos Zarate, se mostró emocionado tras levantar el trofeo y destacó el significado que tuvo conquistar el torneo disputado en Jujuy, donde superó en la final a un rival con quien comparte entrenamientos y mantiene una estrecha amistad.

Un partido difícil

"Con Juan entrenamos bastante, tenemos la suerte de ser bastante cercanos y nos conocemos mucho. Sabía que iba a ser un partido con mucho nerviosismo para los dos, pero también sabía que si jugaba bien y mantenía la tranquilidad podía ganar", expresó luego de la definición.

El tenista explicó que el título representa mucho más que los puntos para el ranking o el premio económico, ya que constituye una recompensa al esfuerzo que implica competir de manera profesional.

"Es mi segundo título y mi tercera final. Para nosotros estos torneos sirven para ratificar todo el trabajo que hacemos todos los días. Soy de Corrientes, vivo en Buenos Aires y estar lejos de la familia no es fácil. Este campeonato confirma que todo ese esfuerzo vale la pena", sostuvo.

Jujuy, una plaza cada vez más importante para el tenis

Durante la entrevista también hubo tiempo para destacar el crecimiento que viene mostrando Jujuy dentro del calendario nacional e internacional del tenis profesional.

El campeón recordó que ya había participado en la edición anterior, donde alcanzó las semifinales, y valoró el nivel deportivo que ofrece el certamen. "El año pasado vine y perdí en semifinales con Lorenzo Rodríguez. Este año volver y poder salir campeón es algo hermoso", afirmó.

Además, remarcó el ambiente que se vivió durante toda la competencia y el acompañamiento del público jujeño, que respondió en gran número en cada jornada y convirtió al torneo en una verdadera fiesta del deporte.

Un torneo que sigue creciendo

La edición 2026 del M15 dejó en evidencia el crecimiento sostenido del tenis en la provincia. La presencia de jugadores de distintos puntos del país, el nivel de las finales y la importante concurrencia de espectadores consolidan a Jujuy como una sede cada vez más relevante dentro del circuito ITF.

La organización volvió a recibir el reconocimiento de jugadores, entrenadores y equipos de trabajo, que destacaron las condiciones de la competencia y el respaldo del público local, un aspecto que fue determinante para generar un clima especial durante toda la semana.

Con un campeón que ya había conocido el torneo y que esta vez pudo levantar el trofeo, Jujuy volvió a demostrar que el tenis profesional tiene un lugar cada vez más importante en la provincia y que el certamen continúa afianzándose como una cita destacada del calendario nacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Seguí leyendo

Final del M15 en Jujuy: Estevez y Zárate van por el título

Canal 4 transmite en vivo la final del M15 de Tenis en Jujuy

Canal 4 transmite en vivo la final de tenis M15 en Jujuy

Las más leídas

Estallaron los memes tras la clasificación de Argentina frente a Egipto. 
Deportes.

Argentina - Inglaterra: cuándo juegan por las semifinales del Mundial 2026

Jude Bellingham marcó los dos goles para Inglaterra.
Deportes.

Con dos goles de Bellingham, Inglaterra venció a Noruega y está en la semifinal

Las imágenes de los festejos de los jujeños por la clasificación de Argentina video
Fútbol.

Las imágenes de los festejos de los jujeños por la clasificación de Argentina

Hallaron dos cuerpos en canales de Perico en menos de 24 horas
Jujuy.

Hallaron dos cuerpos en canales de Perico en menos de 24 horas: investigan si existe alguna relación

La histórica maldición que desafía a Argentina en el Mundial 2026
Fútbol.

La histórica maldición que desafía a Argentina en el Mundial 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel