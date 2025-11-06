Caso avioneta narco: el Gobernador de Salta pidió por la ley de derribo

El gobernador Gustavo Sáenz se refirió al operativo realizado en Rosario de la Frontera, provincia de Salta, donde una avioneta con patente boliviana cargada con cocaína se estrelló mientras intentaba aterrizar en una pista clandestina. En ese contexto, el mandatario renovó su pedido para avanzar con una ley antiderribo y reforzar la radarización en el norte argentino.
“Lo que pasó con la avioneta narco demuestra que necesitamos radarización y una ley de derribo. Es necesario, ya lo he pedido en otras oportunidades, que los legisladores nacionales acompañen esta medida”, afirmó Sáenz.
“Gracias al trabajo conjunto entre la Policía de Salta y las fuerzas federales, se logró un importante operativo y se detuvo a parte de la banda que daba apoyo en tierra y que intentó cubrir la operación”, indicó.
Finalmente, Sáenz subrayó que su gestión continuará impulsando acciones para fortalecer los controles fronterizos y garantizar la seguridad de los salteños.
“Vamos a seguir dando todas las batallas que sean necesarias para cuidar a los salteños y defender nuestra frontera”, concluyó.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.