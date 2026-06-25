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25 de junio de 2026 - 20:59
Palpalá.

Caso Valentín Llampa: "Estamos ante una muerte dudosa"

El abogado de la familia del adolescente confirmó que la causa fue una asfixia por ahorcamiento, pero advirtió sobre otras lesiones que deben investigarse.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Caso Valentín Llampa.

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Carlos Espada, representante legal de la familia, explicó que esas marcas obligan a profundizar las medidas investigativas y no permiten cerrar ninguna hipótesis.

“Si bien podemos confirmar que la causa de muerte es una asfixia por ahorcamiento, también podemos afirmar que estamos frente a lo que se conoce como una muerte dudosa”, señaló.

Lesiones que deberán ser investigadas

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Caso Valent&iacute;n Llampa.

Caso Valentín Llampa.

El abogado indicó que durante la autopsia se observaron lesiones en distintas partes del cuerpo del adolescente.

“Se han podido detectar lesiones que son absolutamente extrañas a la causa de fallecimiento y que, posiblemente, podrían dar lugar a la participación de una tercera persona”, expresó.

Sin embargo, aclaró que la información disponible es preliminar y que todavía no existen pruebas suficientes para afirmar cuántas personas podrían estar involucradas o cómo se produjeron esas lesiones.

“Hoy no tenemos una prueba que nos permita afirmar de manera contundente si hay uno, dos o más involucrados”, remarcó.

Buscan reconstruir sus últimas horas

La querella solicitó testimonios y otras medidas probatorias para establecer con quién estuvo Valentín, qué ocurrió antes de su desaparición y qué pasó en los momentos previos a que fuera encontrado sin vida.

“La familia conocía la historia de vida de Valentín y no había ningún motivo para sospechar que se hubiera quitado la vida por sus propios medios”, manifestó.

Finalmente, aseguró que trabajarán junto a la Fiscalía de Palpalá para esclarecer el caso. “La causa del fallecimiento no está clara. Vamos a solicitar todas las medidas necesarias para determinar qué ocurrió antes de su muerte”, concluyó.

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