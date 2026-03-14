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14 de marzo de 2026 - 10:12
Liga Profesional

Central Córdoba (SE) vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

Central Córdoba (SE) y Dep. Riestra se enfrentan en el estadio Único Madre de Ciudades, con el arbitraje de Andrés Gariano. El duelo se jugará el martes 17 de marzo desde las 21:15 (hora Argentina).

Central Córdoba (SE) vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Central Córdoba (SE) y Dep. Riestra se disputará el próximo martes 17 de marzo por la fecha 11 del Apertura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el estadio Único Madre de Ciudades.

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Así llegan Central Córdoba (SE) y Dep. Riestra

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Central Córdoba (SE) se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Defensa y Justicia. Con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura

El anterior partido disputado entre Dep. Riestra finalizó en empate por 0-0 ante Gimnasia (Mendoza). Sus últimos 4 encuentros también terminaron empatados. En esos partidos, no ha recibido goles y todavía no logró anotar en el arco rival.

De los últimos 3 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 2 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Dep. Riestra lo ganó por 2 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.


Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 11: vs Dep. Riestra: 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Estudiantes: 23 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs San Lorenzo: 25 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Horario Central Córdoba (SE) y Dep. Riestra, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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