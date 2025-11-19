miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 07:46
Liga Profesional

Central Córdoba (SE) vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Central Córdoba (SE) vs San Lorenzo. El duelo, a disputarse en el estadio Único Madre de Ciudades el sábado 22 de noviembre, comenzará a las 22:00 (hora Argentina) y será dirigido por Nazareno Arasa.

BsAs (DataFactory)

El Ferroviario y el Ciclón se enfrentan el próximo sábado 22 de noviembre en el estadio Único Madre de Ciudades. Ambos equipos se disputan la clasificación a la Cuartos del Clausura desde las 22:00 (hora Argentina).

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y San Lorenzo fue el ganador por 0 a 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Nazareno Arasa.

Los resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura
  • Primera Fase: Aldosivi 0 vs Central Córdoba (SE) 0 (11 de julio)
  • Primera Fase: Atlético Tucumán 1 vs Central Córdoba (SE) 1 (18 de julio)
  • Primera Fase: Central Córdoba (SE) 2 vs Defensa y Justicia 1 (28 de julio)
  • Primera Fase: Newell`s 1 vs Central Córdoba (SE) 1 (8 de agosto)
  • Primera Fase: Central Córdoba (SE) 1 vs Barracas Central 1 (17 de agosto)
  • Primera Fase: Belgrano 0 vs Central Córdoba (SE) 3 (25 de agosto)
  • Primera Fase: Central Córdoba (SE) 2 vs Estudiantes 0 (30 de agosto)
  • Primera Fase: Dep. Riestra 2 vs Central Córdoba (SE) 0 (12 de septiembre)
  • Primera Fase: Boca Juniors 2 vs Central Córdoba (SE) 2 (21 de septiembre)
  • Primera Fase: Central Córdoba (SE) 0 vs Tigre 1 (26 de septiembre)
  • Primera Fase: Argentinos Juniors 0 vs Central Córdoba (SE) 0 (3 de octubre)
  • Primera Fase: Central Córdoba (SE) 3 vs Unión 1 (10 de octubre)
  • Primera Fase: Huracán 0 vs Central Córdoba (SE) 1 (22 de octubre)
  • Primera Fase: Central Córdoba (SE) 0 vs Racing Club 0 (3 de noviembre)
  • Primera Fase: Independiente Riv. (M) 0 vs Central Córdoba (SE) 0 (10 de noviembre)
  • Primera Fase: Central Córdoba (SE) 1 vs Banfield 1 (16 de noviembre)
Los resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura
  • Primera Fase: Talleres 1 vs San Lorenzo 2 (11 de julio)
  • Primera Fase: San Lorenzo 0 vs Gimnasia 0 (19 de julio)
  • Primera Fase: River Plate 0 vs San Lorenzo 0 (27 de julio)
  • Primera Fase: San Lorenzo 1 vs Vélez 0 (7 de agosto)
  • Primera Fase: Platense 2 vs San Lorenzo 1 (16 de agosto)
  • Primera Fase: San Lorenzo 1 vs Instituto 0 (23 de agosto)
  • Primera Fase: San Lorenzo 0 vs Huracán 0 (30 de agosto)
  • Primera Fase: Racing Club 2 vs San Lorenzo 0 (12 de septiembre)
  • Primera Fase: Independiente 1 vs San Lorenzo 1 (21 de septiembre)
  • Primera Fase: San Lorenzo 2 vs Godoy Cruz 0 (27 de septiembre)
  • Primera Fase: Lanús 2 vs San Lorenzo 1 (4 de octubre)
  • Primera Fase: San Lorenzo 0 vs San Martín (SJ) 1 (10 de octubre)
  • Primera Fase: Atlético Tucumán 1 vs San Lorenzo 2 (20 de octubre)
  • Primera Fase: San Lorenzo 1 vs Dep. Riestra 0 (31 de octubre)
  • Primera Fase: Rosario Central 0 vs San Lorenzo 0 (7 de noviembre)
  • Primera Fase: San Lorenzo 1 vs Sarmiento 1 (15 de noviembre)
Horario Central Córdoba (SE) y San Lorenzo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

