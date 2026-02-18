Central Córdoba (SE) vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Central Córdoba (SE) recibirá a Tigre, en el marco de la fecha 6 del Apertura, el próximo sábado 21 de febrero a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Único Madre de Ciudades.

Así llegan Central Córdoba (SE) y Tigre Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura Central Córdoba (SE) sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Instituto. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 1 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura Tigre viene de derrotar a Aldosivi con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 11 goles y le han convertido 3 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el marcador favoreció a Tigre con un marcador de 0-1.

Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Talleres: 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Independiente: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Boca Juniors: 8 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Defensa y Justicia: 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Dep. Riestra: 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Barracas Central: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Gimnasia: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Rosario Central: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Vélez: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Argentinos Juniors: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina) Horario Central Córdoba (SE) y Tigre, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

