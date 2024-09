Cerró "Aguanta!", la cuenta de memes más famosa del país: ¿Cuál es el motivo?

En Instagram persiste un enigma que aún no tiene solución. El misterio gira en torno al inesperado cierre de " Aguanta! ", una de las cuentas sobre memes más influyentes del país , que se lanzó en 2016 tras un video viral . Todo parecía ir bien hasta la noche del 4 de junio , que fue cuando dejó de estar activa por última vez.

Al día siguiente, Juan Francisco Lorenzi , el propietario de la cuenta, recibió la peor noticia posible. “Me enteré apenas me desperté. Fue horrible y sentí mucha impotencia , ya que no había manera de comunicarme con el soporte ”, relató angustiado.

El joven de 24 años envía correos electrónicos y formularios cada semana para que restauren su acceso. No obstante, a pesar de la disposición de los asistentes , han pasado ya tres meses sin que nadie pueda acceder al contenido de @aguanta .

Casi cinco millones de seguidores esperan el regreso de “Aguanta!”

Juan Francisco Lorenzi, quien actualmente reside con sus padres y obtiene ingresos por su cuenta, comentó que dedicó ocho años de su vida a esta apreciada y entretenida cuenta de Aguanta! “El secreto de @aguanta era estar al día con las tendencias y hacer noticias y memes sobre famosos y personas relevantes de internet. Eso hizo que varias celebrities se volvieran fans”.

Aguanta! era la segunda cuenta de humor más grande de la Argentina y top 5 de Latinoamérica.

“Aguanta!” era la segunda cuenta de comedia más popular en Argentina y se encontraba entre las cinco principales de Latinoamérica, pero en la actualidad, todo está en ruinas. “Nuestros seguidores me escriben a menudo para saber qué pasó. Espero que Meta pueda darnos una solución pronto”, concluyó angustiado.

Este año, la cuenta recibió una nominación en los premios Martín Fierro digitales en la categoría de “Comunidad y memes”. Sin embargo, cuando se realizó la ceremonia de entrega, la fábrica de memes había desaparecido.

Este año, la cuenta estuvo nominada en los Martín Fierro digitales.

“Sé que a veces he cometido errores (como todos) en las cosas que he subido, pero no es para dejarme sin mi cuenta tanto tiempo. Mi cuenta estaba verificada y tengo la marca registrada ante el INPI”.

