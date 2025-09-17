CF Montréal vs New York Red Bulls: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 20:30 (hora Argentina), New York Red Bulls visita a CF Montréal en el estadio Stade Saputo, por el duelo correspondiente a la semana 29 de la MLS.

Así llegan CF Montréal y New York Red Bulls Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de CF Montréal en partidos de la MLS CF Montréal fue derrotado en el Stade Saputo frente a St. Louis City por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y empatado 3 partidos. Le convirtieron 7 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de New York Red Bulls en partidos de la MLS New York Red Bulls llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Portland Timbers. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 4 goles a favor, ha recibido 4 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y New York Red Bulls se quedó con la victoria por 1 a 0. New York Red Bulls protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con New York City FC, el Derbi de New York. Este importante partido, cargado de historia, será el 27 de septiembre, a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el estadio Sports Illustrated Stadium.

Fechas y rivales de CF Montréal en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs Charlotte FC: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Nashville SC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs FC Cincinnati: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de New York Red Bulls en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs New York City FC: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs FC Cincinnati: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Columbus Crew: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario CF Montréal y New York Red Bulls, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

