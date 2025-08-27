miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 07:49
B Nacional

Chacarita vs Mitre (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

Mitre (SE) se mide ante Chacarita en el estadio Chacarita Juniors el sábado 30 de agosto a las 14:00 (hora Argentina).

Chacarita vs Mitre (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

A partir de las 14:00 (hora Argentina) el próximo sábado 30 de agosto, Mitre (SE) visita a Chacarita en el estadio Chacarita Juniors, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Chacarita y Mitre (SE)

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Chacarita en partidos de la Primera Nacional

Chacarita llega con resultado de empate, 1-1, ante Colón. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 3 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Mitre (SE) en partidos de la Primera Nacional

Mitre (SE) llega triunfante luego de ver caer a San Telmo con un marcador 3-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 1 empató y perdió 3. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó en empate a 0.


Fechas y rivales de Chacarita en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mitre (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar
Horario Chacarita y Mitre (SE), según país
  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

