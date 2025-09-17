Chaco For Ever vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional

Estudiantes (RC) y Chaco For Ever se enfrentarán en el estadio Juan Alberto García el próximo sábado 20 de septiembre, en el encuentro correspondiente a la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional.
Así llegan Chaco For Ever y Estudiantes (RC)
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Chaco For Ever en partidos de la Primera Nacional
Chaco For Ever igualó 0-0 frente a Def. de Belgrano. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 3 goles y registró solo 3 a favor.
Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos de la Primera Nacional
Estudiantes (RC) viene de un triunfo 1 a 0 frente a Mitre (SE). No querrá perder su invicto de 4 triunfos para seguir sumando victorias en el torneo. En esos partidos, tuvo un total de 6 goles marcados, con 1 encajado.
Un repaso por el historial de los últimos 4 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 2 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 17 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y sellaron un empate en 0.
Fechas y rivales de Chaco For Ever en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 33: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 34: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 33: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 34: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar
