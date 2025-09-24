Chicago Fire vs Columbus Crew: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la semana 30 de la MLS se jugará el próximo sábado 27 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina).

Así llegan Chicago Fire y Columbus Crew El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Chicago Fire en partidos de la MLS Chicago Fire derrotó por 3 a 0 a Minnesota United en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos y resultó perdedor en 2 oportunidades. Le han encajado 11 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Columbus Crew en partidos de la MLS Columbus Crew sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Toronto FC. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Ha convertido 9 goles y ha recibido 10 en contra.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de febrero, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Columbus Crew resultó vencedor por 4 a 2.

Fechas y rivales de Chicago Fire en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Inter Miami: 30 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Toronto FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs New England Revolution: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Columbus Crew en los próximos partidos de la MLS Semana 31: vs Orlando City SC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs New York Red Bulls: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario Chicago Fire y Columbus Crew, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

