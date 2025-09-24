Chicago Fire vs Columbus Crew: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

El duelo correspondiente a la semana 30 de la MLS se jugará el próximo sábado 27 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina).
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo correspondiente a la semana 30 de la MLS se jugará el próximo sábado 27 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina).
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Chicago Fire derrotó por 3 a 0 a Minnesota United en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos y resultó perdedor en 2 oportunidades. Le han encajado 11 goles y ha convertido 10.
Columbus Crew sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Toronto FC. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Ha convertido 9 goles y ha recibido 10 en contra.
La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de febrero, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Columbus Crew resultó vencedor por 4 a 2.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.