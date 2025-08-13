miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 07:29
MLS

Chicago Fire vs St. Louis City: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

La previa del choque de Chicago Fire ante St. Louis City, a disputarse en el estadio Soldier Field el sábado 16 de agosto desde las 21:30 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

Chicago Fire recibirá a St. Louis City, en el marco de la semana 24 de la MLS, el próximo sábado 16 de agosto a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Soldier Field.

Así llegan Chicago Fire y St. Louis City

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Chicago Fire en partidos de la MLS

Chicago Fire sacó un empate por 2 en su visita a Los Angeles FC. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de St. Louis City en partidos de la MLS

St. Louis City viene de derrotar a Nashville SC con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 3 ocasiones. Anotó 8 goles y le han convertido 10 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y el marcador favoreció a St. Louis City con un marcador de 3-1.


Fechas y rivales de Chicago Fire en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 25: vs Philadelphia Union: 23 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Inter Miami: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 27: vs New England Revolution: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs New York City FC: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Minnesota United: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de St. Louis City en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 25: vs Vancouver Whitecaps FC: 23 de agosto - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Houston: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 27: vs FC Dallas: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs CF Montréal: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs San José Earthquakes: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
Horario Chicago Fire y St. Louis City, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

