Choque en calle Santa Bárbara: un nene de tres años resultó ileso

Criminalística, Seguridad Vial y Bomberos trabajaron en el lugar mientras se desviaba la circulación.

Choque: En el automóvil viajaba un niño de tres años, quien fue revisado y se encuentra en buen estado.

Un Fiat Palio y una camioneta Volkswagen Amarok protagonizaron un fuerte choque en el ingreso a calle Santa Bárbara , cerca de la rotonda que conecta con avenida Éxodo y avenida General Savio. El siniestro dejó importantes daños materiales, pero no se registraron personas heridas.

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De acuerdo con las primeras versiones, el conductor del automóvil blanco intentaba ingresar hacia calle Santa Bárbara cuando se produjo el impacto con la camioneta Amarok que circulaba por la zona.

La Policía y el personal de Criminalística trabajaban para determinar la mecánica exacta del accidente. Como consecuencia del golpe, la camioneta quedó completamente girada y orientada en sentido contrario a la circulación habitual.

El Fiat Palio sufrió severos daños en la parte delantera. Debido a que las luces y el sistema eléctrico continuaban funcionando, se solicitó la intervención de Bomberos para desconectar la batería y evitar cualquier riesgo adicional.

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Un nene de tres años viajaba en el auto

En el automóvil viajaban el conductor y su nieto de tres años. El hombre explicó que el niño llevaba colocado el cinturón de seguridad y que fue revisado tras el impacto.

“Estoy bien y mi nieto también. Gracias a Dios ya lo vieron y está bien”, señaló el conductor. El menor no sufrió golpes ni lesiones y el episodio quedó, según expresó su abuelo, en “un susto”.

Tampoco se reportaron heridas entre los ocupantes de la camioneta. El saldo inicial fue únicamente de daños materiales en ambos vehículos.

“Estoy bien y mi nieto también. Gracias a Dios ya lo vieron y está bien” “Estoy bien y mi nieto también. Gracias a Dios ya lo vieron y está bien”

Embed - FUERTE CHOQUE EN EL INGRESO A CALLE SANTA BÁRBARA

Cortes y desvíos en la zona

El operativo provocó importantes complicaciones en una zona de intenso movimiento vehicular. El tránsito quedó interrumpido en el tramo final de avenida Éxodo, en dirección a la cancha de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Los vehículos fueron desviados por calle Santa Bárbara, mientras que quienes circulaban desde avenida Párroco Marshke no podían ingresar por ese sector y debían continuar hacia avenida Éxodo y luego subir por calle Calilegua.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito, Criminalística y Bomberos. También se encontraba una grúa a la espera de retirar los vehículos una vez finalizadas las pericias.