Choque fatal en la ruta 34: un motociclista murió y el otro conductor sufrió heridas graves

Según datos confirmados por fuentes policiales, durante la mañana de hoy se produjo un choque entre un automóvil y una motocicleta sobre la Ruta 34, a la altura del ingreso a Urundel, en la localidad de Orán de la provincia de Salta.
El fuerte impacto provocó que el conductor de la moto falleciera en el lugar. En tanto, el chofer del automóvil recibió asistencia del SAME y luego fue trasladado al Hospital Óscar Oríasde Libertador, debido a las graves heridas que presentaba.
Las causas del hecho aún son materia de investigación por parte de la Policía de la Provincia.