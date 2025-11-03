Chris Martin apareció por sorpresa en el show de Tini Stoessel en Tecnópolis

La noche del domingo 2 de noviembre en Tecnópolis sorprendió a todos con un momento inolvidable: Chris Martin, líder de Coldplay , irrumpió como invitado inesperado en el show Futttura de Tini Stoessel , provocando una verdadera explosión de entusiasmo entre los miles de asistentes.

El músico británico se subió al escenario para cantar junto a la artista argentina “We Pray” , tema que grabaron juntos para el más reciente disco de Coldplay, y luego la acompañó con su guitarra acústica en una conmovedora interpretación de “Carne y Hueso” . Apenas apareció Martin, el público respondió con una ovación ensordecedora , entre gritos, lágrimas y una emoción compartida que invadió todo el lugar.

En el clip que se difundió masivamente en pocos minutos, Tini aparece luciendo un atuendo de cuero negro , con botas altas y una campera corta con plumas , mientras Chris Martin , con una sonrisa tranquila, toca su guitarra vistiendo una remera negra con el logo de Futttura , perteneciente a la línea oficial de productos de la gira.

Ambos interpretaron “We Pray” con una energía contagiosa , y luego el ambiente se transformó cuando las luces se atenuaron para dar lugar a una versión íntima y acústica de “Carne y Hueso” , una de las canciones más sentimentales de Tini. El vocalista de Coldplay acompañó con suaves acordes y su inconfundible toque melódico, mientras la artista cantaba con una combinación de emoción, sorpresa y dulzura .

El vínculo entre Tini Stoessel y Chris Martin no surgió de manera reciente. En 2022, durante una de las diez fechas que Coldplay ofreció en el estadio de River Plate, la cantante fue invitada a subir al escenario para interpretar “Let Somebody Go” y, posteriormente, su propia balada “Carne y Hueso” junto a la agrupación británica.

Ese encuentro marcó el inicio de una amistad y de una mutua admiración que trascendió el escenario. Dos años más tarde, en 2024, esa química artística se fortaleció con la grabación de “We Pray”, tema incluido en el más reciente álbum de Coldplay.

La canción se estrenó por primera vez en Irlanda, tanto en una actuación callejera en Dublín como en el estadio Croke Park, donde Chris Martin invitó a Tini a subir al escenario y cantar frente a miles de espectadores. Más tarde, en octubre de ese mismo año, se reencontraron en Estados Unidos, cuando la cantante argentina participó en la presentación de Saturday Night Live, uno de los programas más reconocidos de la televisión estadounidense.

Futttura: un espectáculo multisensorial y colaboraciones destacadas

Por su parte, el espectáculo Futttura, con entradas completamente agotadas, representa uno de los proyectos más ambiciosos de Tini Stoessel. El show combina música en vivo, escenarios visuales envolventes, coreografías impactantes y momentos acústicos, revelando distintas dimensiones del talento de la artista.

Durante la velada del domingo, además de la aparición sorpresa de Chris Martin, Tini Stoessel recibió en el escenario a Juanes, con quien interpretó el emblemático tema “Fotografía”, y al dúo Miranda!, que se sumó para cantar “Me gusta”. Cada invitado aportó su propio matiz al espectáculo, convirtiendo Tecnópolis en un verdadero festival de música en vivo.

Próximas fechas y encuentros con artistas del pop y urbano argentino

La gira seguirá con cuatro funciones adicionales en el mismo lugar —los días 7, 8, 15 y 16 de noviembre—, destacando que la presentación del 8 será transmitida en vivo por Disney+. Luego, el tour continuará por otras ciudades: Santiago de Chile el 6 de febrero de 2026, Montevideo el 21 de febrero, Asunción el 8 de marzo, Córdoba el 21 de marzo y Tucumán el 1 de abril.

El pasado viernes, Tini Stoessel prendió el ambiente de Tecnópolis al subir al escenario junto a dos figuras destacadas del género urbano argentino, La Joaqui y Tiago PZK. Durante la interpretación de “Me enteré”, fue Tiago quien acaparó la atención del público, compartiendo con Tini una conexión visible y fluida. Con miradas cómplices, sonrisas y movimientos llenos de dinamismo, ambos artistas protagonizaron uno de los instantes más comentados y recordados del concierto.