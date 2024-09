Chris Martin se presentó disfrazado en un karaoke de Las Vegas

En un establecimiento de karaoke en Las Vegas, el artista sorprendió a todos los presentes al interpretar "All my love" con un disfraz.

No fue hasta terminar su interpretación que Chris Martin decidió quitarse el disfraz.

"Coldplay" se destaca a nivel global como una de las agrupaciones musicales más relevantes y aclamadas en la actualidad . Su triunfo no tiene límites, al igual que el de su vocalista, Chris Martin , quien posee una voz única que transmite emoción y admiración entre sus fans.

Lo mismo ocurrió el sábado anterior en Las Vegas, cuando Chris Martin sorprendió a varios fanáticos de "Coldplay" durante una actuación inesperada. Este suceso tuvo lugar en el karaoke Dino's, donde apareció para cantar su tema "All my love", aunque no lo hizo de la manera que todos anticipaban: luciendo jeans y camiseta, como es habitual en su estilo.