Cienciano vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Sudamericana

Este miércoles 20 de agosto se miden Bolívar, que ganó 2 a 0 en la ida, y Cienciano, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 5 se jugará desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Bolívar se impuso por 2 a 0.
Augusto Aragón Bautista es el árbitro designado para controlar el partido.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.