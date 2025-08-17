domingo 17 de agosto de 2025

17 de agosto de 2025 - 08:45
copa sudamericana

Cienciano vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Sudamericana

Bolívar se mide ante Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega el miércoles 20 de agosto a las 19:00 (hora Argentina). El partido será supervisado por Augusto Aragón Bautista.

BsAs (DataFactory)

Este miércoles 20 de agosto se miden Bolívar, que ganó 2 a 0 en la ida, y Cienciano, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 5 se jugará desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Bolívar se impuso por 2 a 0.

Augusto Aragón Bautista es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana
  • Primera Fase: ADT de Tarma 1 vs Cienciano 1 (5-6 en penales a favor de Cienciano) (4 de marzo)
  • Fase de Grupos: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Caracas 2 vs Cienciano 2 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Deportes Iquique 2 vs Cienciano 2 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Cienciano 3 vs Caracas 1 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Cienciano 4 vs Deportes Iquique 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)
  • Octavos de Final: Bolívar 2 vs Cienciano 0 (13 de agosto)
Los resultados de Bolívar en partidos de la Copa Sudamericana
  • Playoff Octavos: Bolívar 3 vs Palestino 0 (16 de julio)
  • Playoff Octavos: Palestino 0 vs Bolívar 3 (23 de julio)
  • Octavos de Final: Bolívar 2 vs Cienciano 0 (13 de agosto)
Horario Cienciano y Bolívar, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

