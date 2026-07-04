Colegiales sufrió una amarga derrota ante Gimnasia y Tiro, cayendo por 2 a 1

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Por la fecha 19 de la Primera Nacional, G. y Tiro escaló en la tabla de posiciones este sábado al derrotar en su casa 1-2 a Colegiales. Pasados 12 minutos de juego en el primer tiempo, Juan Galetto adelantó a su equipo con un gol de jugada. No obstante, Colegiales niveló el marcador con un cabezazo de Leonardo Gonzalez al minuto 40 de la misma etapa. La respuesta de Gimnasia y Tiro llegó en el minuto 25' de la segunda mitad, con un disparo ejecutado por Franco Sivetti que terminó en gol, asegurando así el resultado final de 2-1.

El desempeño Franco Sivetti lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Gimnasia y Tiro metió 1 gol.

Juan Galetto dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Gimnasia y Tiro fue importante por convertir 1 gol.

El estratega de Colegiales, Leonardo Fernández, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Emilio Di Fulvio en el arco; Franco Malagueño, Leonel Ortiz, Facundo Rivero y Franco Hanashiro en la línea defensiva; Elías Ocampo, Federico Marín y Mateo Ramírez en el medio; y Leonardo Gonzalez, Nicolás Toloza y Lucio Castillo en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Juan Manuel Azconzábal salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Federico Cosentino bajo los tres palos; Juan Galetto, Manuel Guanini, Gabriel Díaz y Jonás Aguirre en defensa; Franco Sivetti, Tiago Banega, Fabricio Rojas, Nicolás Rinaldi y Juan Rocca en la mitad de cancha; y Nicolás Contín en la delantera. Franco Acita fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Colegiales. En la siguiente jornada Colegiales se enfrentará de visitante ante Atlanta y G. y Tiro disputará el juego de local frente a Patronato. Cambios en Colegiales 45' 2T - Salió Leonardo Gonzalez por Rodrigo Monserrat

59' 2T - Salieron Nicolás Toloza por Mateo Mamani y Elías Ocampo por Franco Zicarelli

72' 2T - Salió Mateo Ramírez por Facundo Montiel

82' 2T - Salió Lucio Castillo por Mauro Albertengo Amonestado en Colegiales: 4' 1T Nicolás Toloza (Conducta antideportiva)

Cambios en Gimnasia y Tiro 58' 2T - Salió Juan Rocca por Lautaro Montoya

85' 2T - Salieron Nicolás Contín por Juan Capano y Jonás Aguirre por Juan Oviedo

88' 2T - Salió Tiago Banega por Walter Montoya Amonestados en Gimnasia y Tiro: 30' 1T Jonás Aguirre (Conducta antideportiva), 38' 1T Franco Sivetti (Conducta antideportiva) y 1' 2T Tiago Banega (Conducta antideportiva)

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