Colombia y Suiza animan un atractivo duelo por un lugar en cuartos

El cotejo entre Suiza y Colombia, por la llave 8 del Mundial, se jugará el próximo martes 7 de julio, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el BC Place Stadium.

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El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo buscará seguir alimentando su gran presente, mientras que el equipo de Murat Yakin intentará confirmar la solidez que viene mostrando en el torneo para dar un nuevo paso hacia los cuartos de final.

Colombia volvió a instalarse entre las protagonistas de una Copa del Mundo gracias a su propuesta ofensiva y dinámica. Los Cafeteros avanzaron a octavos tras vencer 1-0 a Ghana en un partido que dominaron de principio a fin, imponiendo su juego desde la posesión y generando las situaciones más claras.

La Tri disputa esta instancia después de ocho años buscará seguir haciendo historia y regresar entre las ocho mejores selecciones del mundo. Su mejor actuación llegó en Brasil 2014, cuando alcanzó por primera vez los cuartos de final de la mano de James Rodríguez.

Suiza también llega con confianza tras imponerse con autoridad por 2-0 a Argelia. Los goles de Breel Embolo y Dan Ndoye reflejaron la superioridad de un equipo que volvió a mostrar orden, intensidad y eficacia para sellar su clasificación.

Habitual animador de las últimas Copas del Mundo, el conjunto de Murat Yakin quiere seguir derribando barreras tras cortar una racha de 72 años sin victorias en cruces de eliminación directa. Ahora buscará alcanzar los cuartos de final por primera vez desde Suiza 1954 y romper definitivamente su techo histórico.

El duelo marcará el quinto capítulo del historial entre ambas selecciones, el segundo en una Copa del Mundo y el primero en una instancia de eliminación directa. En el antecedente mundialista, disputado en la fase de grupos de Estados Unidos 1994, Colombia se quedó con la victoria por 2-0.

Los resultados de Suiza en partidos del Mundial

Fase de Grupos : Catar 1 vs Suiza 1 (13 de junio)

: Catar 1 vs Suiza 1 (13 de junio) Fase de Grupos : Suiza 4 vs Bosnia-Herz. 1 (18 de junio)

: Suiza 4 vs Bosnia-Herz. 1 (18 de junio) Fase de Grupos : Suiza 2 vs Canadá 1 (24 de junio)

: Suiza 2 vs Canadá 1 (24 de junio) Dieciseisavos de Final: Suiza 2 vs Argelia 0 (3 de julio)

Los resultados de Colombia en partidos del Mundial

Fase de Grupos : Uzbekistán 1 vs Colombia 3 (17 de junio)

: Uzbekistán 1 vs Colombia 3 (17 de junio) Fase de Grupos : Colombia 1 vs RD Congo 0 (23 de junio)

: Colombia 1 vs RD Congo 0 (23 de junio) Fase de Grupos : Colombia 0 vs Portugal 0 (27 de junio)

: Colombia 0 vs Portugal 0 (27 de junio) Dieciseisavos de Final: Colombia 1 vs Ghana 0 (3 de julio)

Horario Suiza y Colombia, según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)