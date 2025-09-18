Colón vs Dep. Morón: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El juego entre Colón y Dep. Morón se disputará el próximo domingo 21 de septiembre por la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio el Cementerio de los Elefantes.

Así llegan Colón y Dep. Morón Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Colón en partidos de la Primera Nacional Colón busca levantarse de su derrota ante Talleres (RE) en el Pablo Comelli. En los duelos recientes, ha perdido 3 y empatado 1, con 1 gol marcado y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Dep. Morón en partidos de la Primera Nacional Dep. Morón cayó 0 a 1 ante Temperley. En los últimos encuentros, obtuvo 3 victorias e igualó 1 vez. Con 4 goles a favor, ha recibido 2 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 7 de junio, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Dep. Morón lo ganó por 1 a 0. El árbitro seleccionado para el encuentro será Nazareno Arasa.

Fechas y rivales de Colón en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 33: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Dep. Morón en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 33: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar Horario Colón y Dep. Morón, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

