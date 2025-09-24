Colorado Rapids vs Minnesota United: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 27 de septiembre, a partir de las 22:30 (hora Argentina), Minnesota United visita a Colorado Rapids en el estadio Dick's Sporting Goods Park, por el duelo correspondiente a la semana 30 de la MLS.

Así llegan Colorado Rapids y Minnesota United Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Colorado Rapids en partidos de la MLS Colorado Rapids fue derrotado en el Toyota Stadium frente a FC Dallas por 1 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y perdido 2. Le convirtieron 12 goles y tiene 8 a favor.

Últimos resultados de Minnesota United en partidos de la MLS Minnesota United llega a este encuentro tras perder 0 a 3 ante Chicago Fire. En los últimos enfrentamientos, tuvo 3 victorias e igualó 1 vez. Con 8 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 10 de agosto, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Colorado Rapids se quedó con la victoria por 1 a 2.

Fechas y rivales de Colorado Rapids en los próximos partidos de la MLS Semana 31: vs Real Salt Lake: 4 de octubre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Los Angeles FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Minnesota United en los próximos partidos de la MLS Semana 31: vs Sporting Kansas City: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs LA Galaxy: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario Colorado Rapids y Minnesota United, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas

Colombia y Perú: 20:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas

Venezuela: 21:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

