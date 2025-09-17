Columbus Crew vs Toronto FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

BsAs (DataFactory)

Toronto FC y Columbus Crew se enfrentarán en el estadio Lower.com Field el próximo sábado 20 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la semana 29 de la MLS.

Así llegan Columbus Crew y Toronto FC El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Columbus Crew en partidos de la MLS Columbus Crew venció por 5-4 a Atlanta United. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 7 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.

Últimos resultados de Toronto FC en partidos de la MLS Toronto FC igualó 1-1 ante New England Revolution en la jornada anterior. Sus últimos 4 encuentros también terminaron empatados. En esos partidos, le han convertido 4 goles y registró solo 4 a favor.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de agosto, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y sellaron un empate en 1.

Fechas y rivales de Columbus Crew en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs Toronto FC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Chicago Fire: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Orlando City SC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs New York Red Bulls: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Toronto FC en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs Inter Miami: 27 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Chicago Fire: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 17: vs Los Angeles FC: 8 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Orlando City SC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario Columbus Crew y Toronto FC, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

