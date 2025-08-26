martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 12:03
Educación.

Comenzaron las pruebas PISA 2025 en Jujuy: 35 estudiantes de la Escuela de Comercio viven la experiencia

Durante tres días, alumnos de siete escuelas de Jujuy serán parte de las pruebas PISA que mide competencias en Matemática, Lectura, Ciencias y mundo digital.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
pruebas pisa.jpg
Evaluación Pisa 2025 En esta edición se evaluarán las competencias de estudiantes de 15 años en las áreas de Matemática, Lectura, Ciencias y "Aprendizaje en el mundo digital". Los resultados serán publicados en 2026.

Evaluación Pisa 2025

En esta edición se evaluarán las competencias de estudiantes de 15 años en las áreas de Matemática, Lectura, Ciencias y “Aprendizaje en el mundo digital”. Los resultados serán publicados en 2026.

Norma Benacchio - Directora de la Escuela de Comercio 1

Norma Benacchio - Directora de la Escuela de Comercio 1

Realizarán las pruebas PISA en Jujuy.
Educación.

Realizarán las pruebas PISA en Jujuy: cuándo y en qué colegios
FNE 2024: más de 10 mil estudiantes asistieron a la Cultural Fest

La Cultural Fest de la FNE 2025 será el 5 de septiembre

En esta edición, los estudiantes de 15 años responderán evaluaciones en Matemática, Lectura, Ciencias y Aprendizaje en el mundo digital, un nuevo componente que busca medir cómo los adolescentes aplican sus conocimientos en entornos tecnológicos. Los resultados de esta edición se darán a conocer en 2026.

Escuelas seleccionadas para las pruebas PISA 2025 en Jujuy

En Jujuy fueron seleccionados aproximadamente 200 estudiantes, distribuidos en una muestra de 35 alumnos por institución. La elección se realizó de manera aleatoria a través del sistema del programa. Los exámenes se rinden en formato digital, con una duración de dos horas.

Las escuelas elegidas para esta edición son:

  • Escuela Secundaria Rural N° 2 Vizcarra,
  • Escuela Provincial Agrotécnica N° 8,
  • Colegio Secundario N° 14,
  • Colegio Secundario N° 3 “San José”,
  • Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”,
  • Colegio Privado Modelo Palpalá
  • Escuela de Comercio N° 1 “Prof. José Antonio Casas”.
Norma Benacchio
Norma Benacchio - Directora de la Escuela de Comercio 1

Norma Benacchio - Directora de la Escuela de Comercio 1

Alumnos de la Escuela de Comercio N° 1

Sobre el significado de estas evaluaciones, Norma Benacchio, directora de la Escuela de Comercio N° 1, explicó: “Es una oportunidad para ver en qué estado están los chicos, cómo se van desarrollando en el nivel académico. Este año tiene como novedad que será completamente online”.

Benacchio agregó que la institución se preparó con capacitaciones previas en Buenos Aires y charlas de sensibilización para docentes y familias: “Se informó a los padres y ellos tuvieron la posibilidad de aceptar o no la participación de sus hijos. Para nosotros es importante porque se evalúan capacidades y habilidades, sobre todo comprensión y resolución de problemas”.

La aplicación de PISA permite conocer qué tan preparados están los estudiantes al finalizar la educación obligatoria, identificar áreas de mejora y comparar los resultados de Argentina con los de otros países. De este modo, los datos obtenidos ofrecen una mirada amplia sobre el sistema educativo y las oportunidades de aprendizaje de los adolescentes jujeños.

