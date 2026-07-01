Comenzó la Semana de la Dulzura: porqué se celebra

La Semana de la Dulzura comenzó este miércoles 1 de julio y se extenderá hasta el martes 7 en todo el país. Durante estos días, la tradición propone regalar chocolates, alfajores, caramelos y otras golosinas a familiares, amigos o parejas como una muestra de cariño.
Con el paso de los años, la iniciativa se instaló en la Argentina y se convirtió en una costumbre esperada durante los primeros días de julio.
¿Por qué se celebra la Semana de la Dulzura?
La celebración surgió en 1989, impulsada por la Asociación de Distribuidores de Golosinas y una reconocida fábrica de golosinas de Argentina, bajo la consigna “una golosina por un beso”.
Aunque inicialmente tuvo un objetivo comercial, con el tiempo la propuesta trascendió ese propósito y se transformó en una tradición vinculada con el afecto y los pequeños gestos hacia los seres queridos.
¿Hasta cuándo se celebra?
La Semana de la Dulzura se desarrolla todos los años entre el 1 y el 7 de julio. La propuesta consiste en intercambiar una golosina por un beso o regalar algo dulce sin necesidad de recibir nada a cambio.
Entre las opciones más elegidas aparecen los chocolates, alfajores, caramelos y otras golosinas que suelen compartirse con amigos, familiares, compañeros de trabajo o parejas.
Una tradición que se mantiene vigente
Durante la pandemia de coronavirus, la consigna fue adaptada a “un beso virtual por una golosina real”, debido a las restricciones de contacto físico.
Actualmente, la celebración recuperó su dinámica habitual y continúa siendo una oportunidad para expresar cariño a través de un gesto sencillo durante la primera semana de julio.
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