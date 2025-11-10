Cómo se pone la faja de gaucho: el paso a paso

La faja de gaucho es uno de los elementos más característicos del atuendo tradicional argentino.
La faja de gaucho es uno de los elementos más característicos del atuendo tradicional argentino. Además de su función estética, cumple un rol práctico y simbólico dentro de la vestimenta del hombre de campo. Colocarla correctamente requiere conocer algunos detalles transmitidos de generación en generación. El paso a paso.
En primer lugar, la faja —también llamada ceñidor o tirador, según la región— se coloca directamente sobre la cintura, por encima del pantalón o bombacha.
¿Cómo se pone una faja de gaucho?
Se extiende alrededor del cuerpo, ajustándose con firmeza pero sin incomodar, ya que su objetivo es brindar sujeción y proteger la zona lumbar durante las tareas rurales.
El modo de anudarla varía según la costumbre local. En la mayoría de las provincias, se cruza por detrás y se ata al frente con un nudo sencillo o se deja un pequeño pliegue decorativo al costado. En ocasiones, se prefiere girar varias veces alrededor del torso para lograr un efecto más ajustado y elegante.
Además de su función práctica, la faja tiene un fuerte valor identitario. Representa el orgullo del gaucho y su vínculo con la tradición. Los colores y diseños suelen reflejar la pertenencia regional o incluso la de una agrupación criolla.
Hoy, su uso trasciende lo rural. En festivales, desfiles o celebraciones patrias, la faja sigue siendo un símbolo de respeto por las raíces y de continuidad cultural. Saber colocarla correctamente es, en definitiva, una forma de honrar la historia y mantener viva la esencia del gaucho argentino.