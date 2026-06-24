Cómo se vive el tango en Jujuy: una de las danzas más tradicionales del país

El tango se mantiene vivo en Jujuy gracias al trabajo de profesores, bailarines, músicos y familias que continúan transmitiendo esta expresión cultural de generación en generación. Aunque todavía son pocos los adolescentes que se acercan a las clases, existe una comunidad que busca abrir nuevos espacios y llevar el tradicional baile argentino a diferentes puntos de la provincia.

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Así lo explicó el profesor de tango Pablo Sallavedra, quien describió el momento que atraviesa esta danza y destacó que su permanencia no es casual. Detrás de cada clase, encuentro o milonga hay personas que trabajan para conservar una música, una estética y una forma de relacionarse que forman parte de la identidad argentina.

“Gracias a todos los que hacemos tango, mantenemos la cultura viva” , sostuvo el docente.

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Una música que atravesó generaciones

En tiempos marcados por canciones que alcanzan rápidamente una gran popularidad y luego desaparecen, el tango conserva un lugar particular dentro de la cultura nacional. Sus letras, sus orquestas y su forma de bailar continúan siendo reconocidas dentro y fuera de la Argentina.

Sallavedra recordó que entre las décadas de 1940 y 1960 el género atravesó una importante transformación musical. Hasta entonces, según explicó, muchas orquestas tenían sonidos similares. La profesionalización de los músicos permitió que cada agrupación desarrollara una identidad propia, con diferentes maneras de interpretar y construir el tango.

Esa evolución dio lugar a estilos reconocibles y a composiciones que todavía forman parte de las pistas de baile. Las orquestas dejaron de sonar de una manera uniforme y comenzaron a mostrar sus propias características, ritmos y sensibilidades.

Dentro de esa historia, Carlos Gardel ocupa un lugar central. El cantante murió en 1935, durante un accidente aéreo ocurrido en Medellín, pero su voz continúa presente en la memoria popular.

“Dejó una huella y unas raíces muy profundas para poder sostener todavía el tango”, expresó Sallavedra. Sus interpretaciones siguen escuchándose y funcionan como una puerta de entrada para quienes desean conocer el género.

Pareja bailando tango Pareja bailando tango

El desafío de acercar el tango a los jóvenes

Uno de los principales desafíos que enfrenta el tango en Jujuy es lograr una mayor participación de adolescentes y jóvenes. El profesor reconoció que actualmente no son muchos los chicos que se incorporan a las clases, por lo que resulta necesario encontrar nuevas maneras de presentarles esta danza.

Una de las propuestas es llevar el tango a las escuelas secundarias, donde existe un importante semillero de estudiantes con facilidad para aprender distintos ritmos y expresiones corporales.

“En Jujuy seguimos peleando para que el tango ingrese, por ejemplo, en las escuelas secundarias”, indicó Sallavedra.

Para el docente, trabajar con niños requiere una preparación particular y herramientas pedagógicas diferentes. Por ese motivo, considera que las escuelas secundarias podrían convertirse en uno de los primeros espacios para acercar el género a las nuevas generaciones.

La incorporación del tango en ámbitos educativos permitiría que los jóvenes no solamente aprendan sus movimientos, sino también que conozcan su historia, su música y el valor cultural que representa.

El abrazo y el proceso de aprender a confiar

A diferencia de otros bailes, el tango tiene como elemento fundamental el contacto entre dos personas. El abrazo, la cercanía de los cuerpos y la comunicación sin palabras pueden generar cierta incomodidad durante las primeras clases, especialmente entre personas que no se conocen.

Sallavedra explicó que esa distancia no se elimina inmediatamente. El acercamiento se construye de manera progresiva, respetando los tiempos y los límites de cada alumno.

“El primer paso que hay que dar en el tango es ir a una clase”, señaló. A partir de allí comienza un proceso de aprendizaje que no se limita a memorizar pasos, sino que también implica adquirir confianza.

El docente remarcó que no se pretende alcanzar un abrazo cerrado de una clase a otra. Para algunas personas, el proceso puede durar uno, dos o seis meses. Lo importante es no abandonar y comprender que la conexión con la pareja forma parte de la esencia del baile.

En el tango, ambos integrantes deben aprender a escuchar el movimiento del otro, interpretar las señales corporales y desplazarse como una unidad. Esa intensidad convierte a la danza en una experiencia estética, pero también profundamente humana.

Las familias que mantienen encendida la tradición

Muchas personas llegan a las clases impulsadas por recuerdos familiares. Algunos recuerdan a sus padres escuchando una radio de tango durante los domingos; otros crecieron con sus canciones y conservaron durante años el deseo de aprender a bailarlo.

Según Sallavedra, también existe un fuerte interés en localidades del interior de Jujuy, especialmente en zonas como San Pedro y Ledesma. Allí hay personas que tienen al tango dentro de sus raíces, pero no siempre encuentran profesores o espacios cercanos para comenzar.

El docente recordó una actividad realizada durante una edición de la Noche de los Museos en Ledesma, donde se reunieron entre 40 y 50 personas. La convocatoria mostró que el interés existe, aunque muchas veces permanece limitado por la falta de propuestas permanentes.

“Los profesores de tango tenemos que ir al interior de la provincia y buscar a esas personas que no se suman porque no hay un docente”, afirmó.

Más espacios para que el tango siga creciendo

Para fortalecer esta expresión cultural en Jujuy, Sallavedra consideró necesario generar más lugares de formación, práctica y encuentro. Las escuelas, centros culturales, espacios recreativos y actividades sociales podrían contribuir a ampliar la comunidad tanguera.

También resulta importante el acompañamiento de amigos y familiares. Muchas personas necesitan un primer impulso, una invitación o alguien que se anime a acompañarlas a una clase.

El tango continúa vivo en la provincia a través de quienes enseñan, bailan, escuchan y recuerdan. Su futuro dependerá de la posibilidad de transmitir esa pasión a nuevas generaciones, llegar al interior y construir espacios donde cualquier persona pueda animarse a dar el primer paso.

Porque detrás de la elegancia, la música y el abrazo existe una tradición que todavía busca encontrarse con nuevos cuerpos, nuevas historias y nuevas formas de habitar la cultura argentina.