Suri sueña con recibir a Australia en Jujuy: "Estamos haciendo todo para estar listos"

El Suri Rugby Club va por el ascenso este sábado en Alto Comedero

Deportes. El Suri Rugby Club va por el ascenso este sábado en Alto Comedero

El dirigente del club, Pablo Molouny, reconoció que la posibilidad existe, aunque aclaró que todavía no hay ninguna definición. Sin embargo, aseguró que la institución trabaja para cumplir con todos los requisitos que demanda un seleccionado de primer nivel. “Estamos haciendo todo lo que podemos para estar listos para recibir a Australia. Es un equipo de elite y ellos no van a decidir en base al Suri, sino en base a lo que sea mejor para ellos”, señaló.

Molouny contó que integrantes de la delegación australiana ya recorrieron las instalaciones del club y que actualmente mantienen contacto con ellos. “Nos visitó Chris Thompson, que es el manager de los Wallabies. Estamos en contacto con él por WhatsApp y tenemos un compromiso de mejorar la cancha”, explicó.

El dirigente detalló que la visita coincidió con un momento complejo para el mantenimiento del campo de juego. “La cancha nos agarró en el peor momento del año, porque es un período de recambio del césped. Pero como club estamos haciendo todo lo posible para ser una opción válida para ellos”, afirmó.

Un año histórico para el rugby jujeño

El presidente de Suri destacó además el gran presente que atraviesa el rugby provincial, impulsado por la llegada del seleccionado australiano y por el crecimiento de las competencias regionales. “Esperamos que todo esto ayude a difundir el deporte y a que más chicos se acerquen”, sostuvo. En ese sentido, también valoró el regreso del club a la competencia regional, luego de haber quedado muy cerca del objetivo durante la temporada pasada.

“Fue un día inolvidable volver a un lugar donde no tendríamos que haber dejado de estar nunca. El año pasado estuvimos muy cerca y no pudimos, pero este año logramos ajustar muchas cosas”, expresó.

Molouny reconoció que el próximo año presentará una exigencia aún mayor para el plantel y para toda la institución. “El nivel de competencia es altísimo. Vamos a cometer errores, pero lo importante es aprender y capitalizar esas experiencias para seguir creciendo”, indicó.

Además, remarcó que el objetivo del club va más allá del resultado deportivo y apuntó al fortalecimiento institucional.