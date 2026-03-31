Cómo sigue la causa judicial contra el chico de 15 años que mató a un compañero en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe

A poco más de 24 horas del tiroteo fatal en la escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe , donde fue asesinado un niño de 13 años identificado como Ian Cabrera, trasladaron a la capital provincial al autor del ataque –un adolescente de 15 años identificado como G.C.-.

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La investigación está a cargo de los fiscales de Menores Carina Gerbaldo y Mauricio Espinoza, pero tras la atribución de cargos, G.C. será sobreseído, ya que tiene 15 años y es un menor no punible : el nuevo Régimen Penal Juvenil aún no está vigente.

El fiscal regional de la 5° Circunscripción Judicial de Santa Fe, Carlos Vottero, confirmó que la investigación por la muerte de Ian Cabrera se realizará bajo reserva de actuaciones, tanto en lo que respecta al autor del hecho como a las víctimas y testigos, por tratarse de menores de edad.

Se estima que el próximo viernes sería la audiencia en donde el agresor sería imputado para luego ser sobreseído. Además, el gobierno de la provincia de Santa Fe anunciará una batería de medidas de seguridad respecto de G.C..

El joven permanece bajo custodia de las autoridades y será sometido a un proceso acorde a su edad, en el que no se persigue una pena en términos tradicionales, sino la adopción de medidas "curativas, tutelares y de resguardo".

Por lo pronto, está alojado en un lugar confidencial en la ciudad de Santa Fe, del cual no trascendieron detalles.

El asistente escolar que redujo a G.C. relató el episodio: "Si lo dejaba, iba a ser un desastre", explicó Fabio Barreto, quien enfrentó al atacante y evitó una tragedia mayor.

El origen del arma

En relación a la escopeta utilizada en el tiroteo, el abuelo del atacante aseguró que el arma fue robada sin su conocimiento y expresó su dolor por la muerte de Ian, a cuya familia dijo conocer desde hace años.

Según explicó el hombre, G.C. habría ingresado al lugar sin forzar accesos visibles y se llevó el arma sin que él advirtiera la situación; además, indicó que ya realizó la denuncia por el robo y remarcó que el arma prácticamente no tenía uso.

En ese sentido, sostuvo que no contaba con municiones y que desconoce cómo el menor consiguió los cartuchos utilizados en el ataque.

Qué se sabe de G.C.

Sobre las circunstancias que llevaron al menor a disparar en la escuela, la defensa de G.C., a cargo de los abogados Néstor y Mariana Oroño y Federico Kienner, reveló que el agresor había tenido episodios autolesivos y estaba bajo tratamiento psicológico.

Kienner afirmó que el joven negó sufrir acoso escolar y describió las relaciones familiares como normales. Además, el adolescente reveló tendencias autolesivas desde los 10 años. Estaba bajo tratamiento psicológico, pero admitió que no se animó a confesarle estos pensamientos a su terapeuta.

Además, las autoridades escolares descartaron inconvenientes previos vinculados al bullying y confirmaron que no se registraron situaciones de conflicto previo. La secretaria de Gestión Territorial de Educación de la provincia de Santa Fe, Daiana Gallo Ambrosis, confirmó que no existían registros ni antecedentes en la trayectoria escolar que permitieran prever este desenlace.

Asistencia interdisciplinaria en San Cristóbal

Equipos de atención psicológica y jurídica del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe trabajan desde el momento del hecho con las familias de la víctima y de los heridos.

En tanto, las autoridades educativas confirmaron que la escuela Mariano Moreno permanecerá sin actividad escolar esta semana, y se desplegó un operativo denominado “Que la palabra circule”, un dispositivo de contención y asistencia tras el tiroteo.

El plan de acción en las escuelas implica trabajo con el área de Bienestar Docente para los profesores presentes durante el hecho; dispositivos especiales para los compañeros del alumno fallecido y del joven imputado; espacios de diálogo y escucha activa en todos los establecimientos educativos de San Cristóbal.

San Cristóbal, horas después

La noche del lunes la comunidad de San Cristóbal realizó una vigilia frente a la escuela, donde se encendieron velas en homenaje a Ian Cabrera.

Este martes se realizó el entierro del menor en el Cementerio Municipal, en medio de una profunda conmoción de la comunidad y con múltiples muestras de dolor de vecinos, compañeros y familiares

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Autor: Andrea Viñuela / Aire de Santa Fe

Edición: Chequeado.