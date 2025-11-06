Comprar ropa por kilo: la tendencia que arrasa en Buenos Aires y quiere llegar a Jujuy En Buenos Aires crece la compra de ropa por kilo, del “kilo shop” europeo a ferias con precios claros y espíritu cazatesoros. ¿Puede llegar a Jujuy?

En Buenos Aires hay una moda que mezcla espíritu cazatesoros, ahorro y reciclaje: comprar ropa por kilo. No es remate ni outlet, es una experiencia donde pagás por peso, no por etiqueta, y salís con un mix de hallazgos que va de camperas oversize a jeans noventeros. Algunas tiendas de San Telmo y el circuito vintage ya la adoptaron con listas de precios por kilogramo visibles y eventos especiales de fin de semana.

image Ropa por Kilo ¿De dónde viene? La inspiración cruza el Atlántico. En París se popularizó el formato “kilo shop” hace años; en Alemania y el Reino Unido, cadenas como PicknWeight convirtieron la venta por kilo en un culto para amantes del vintage con locales en Berlín, Múnich, Colonia y Londres. La idea es darle una segunda vida a prendas únicas y transparentar el precio con balanzas a la vista.

¿Cómo se compra? Las prendas están clasificadas por categorías y/o colores de etiqueta, cada color equivale a un precio por kilo; elegís, pesás y pagás. En CABA, algunos locales comunican valores de referencia (por ejemplo, $35.000 el kilo) y combinan con “precios fijos” por unidad para ítems premium. Es una manera rápida de armar outfit sin mirar marca a marca.

¿Por qué explota ahora? Porque el bolsillo manda y la ropa por kilo convive con el boom de ferias americanas y locales de moda circular. Desde el histórico Ejército de Salvación a multimarcas vintage, el mapa porteño ofrece cada vez más opciones para vestir distinto sin gastar fortunas. El combo suma un plus ambiental: alarga la vida útil de las prendas y reduce desperdicio.

¿Y los precios reales? Dependen del curado y la temporada, pero las crónicas y posteos de locales y medios porteños mencionan valores por kilo publicados y “kilo days” con promos. La clave es ir con tiempo, buscar buenas telas (denim, lana, cuero), revisar costuras y probar. Quien sabe mirar, encuentra joyitas a precio de ganga. ¿Puede llegar a Jujuy? En Jujuy crecieron las ferias americanas y la cultura del usado se expandió en cada barrio y lo locales del centro de la ciudad. Por eso, el formato por kilo tiene altas chances de prender si se combina con buena curaduría (talles, estación y calidad), comunicación clara de precios por kilo, y una logística simple: balanza visible, probadores y un día fijo de “kilo sale”. Además, podría integrarse a ferias barriales o espacios culturales, sumando música y comunidad: una experiencia, no solo una compra.

