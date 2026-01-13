Comunicado del Colegio de Psicólogos ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

Foto ilustrativa.

El Colegio Profesional de Psicólogos de Jujuy difundió un comunicado oficial de su Comisión Directiva en el que cuestionó las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y advirtió sobre el atraso arancelario que, según señalaron, impacta de manera directa en la retribución profesional y en la calidad de atención a los afiliados.

Comunicado del Colegio Profesional de Psicólogos de Jujuy "El Colegio de Psicólogos de Jujuy sostuvo y viene sosteniendo desde hace tiempo un diálogo institucional serio, respetuoso y transparente con el ISJ, sin haber recibido hasta la fecha respuestas ni soluciones concretas a los reclamos planteados por nuestros profesionales.

La insistencia en propiciar espacios de diálogo responde a la imperiosa necesidad de mejorar la retribución que el ISJ realiza por nuestras prestaciones que actualmente el valor por sesión es de $3.404,75, un monto claramente insuficiente, depreciado por la inflación y que no guarda relación con los costos reales del ejercicio profesional ni con la responsabilidad sanitaria que implica nuestra tarea.

Este atraso arancelario vulnera el derecho a una adecuada retribución y afecta tanto a los profesionales como a la calidad de atención que reciben los afiliados. Desde este marco, adherimos al posicionamiento adoptado por los diversos colegios e instituciones que se ven también sin respuestas, proponiendo el diálogo como la vía más efectiva para arribar a algún acuerdo".

