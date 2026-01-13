martes 13 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de enero de 2026 - 21:57
Reclamo.

Comunicado del Colegio de Psicólogos ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

La Comisión Directiva del Colegio Profesional de Psicólogos de Jujuy difundió un comunicado en el que cuestionó la falta de respuestas del Instituto de Seguros de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

El Colegio Profesional de Psicólogos de Jujuy difundió un comunicado oficial de su Comisión Directiva en el que cuestionó las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y advirtió sobre el atraso arancelario que, según señalaron, impacta de manera directa en la retribución profesional y en la calidad de atención a los afiliados.

Lee además
comunicado del colegio medico ante las sanciones del instituto de seguros de jujuy

Comunicado del Colegio Médico ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy
El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos
Salud.

El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos

Comunicado del Colegio Profesional de Psicólogos de Jujuy

"El Colegio de Psicólogos de Jujuy sostuvo y viene sosteniendo desde hace tiempo un diálogo institucional serio, respetuoso y transparente con el ISJ, sin haber recibido hasta la fecha respuestas ni soluciones concretas a los reclamos planteados por nuestros profesionales.

La insistencia en propiciar espacios de diálogo responde a la imperiosa necesidad de mejorar la retribución que el ISJ realiza por nuestras prestaciones que actualmente el valor por sesión es de $3.404,75, un monto claramente insuficiente, depreciado por la inflación y que no guarda relación con los costos reales del ejercicio profesional ni con la responsabilidad sanitaria que implica nuestra tarea.

Este atraso arancelario vulnera el derecho a una adecuada retribución y afecta tanto a los profesionales como a la calidad de atención que reciben los afiliados. Desde este marco, adherimos al posicionamiento adoptado por los diversos colegios e instituciones que se ven también sin respuestas, proponiendo el diálogo como la vía más efectiva para arribar a algún acuerdo".

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Comunicado del Colegio Médico ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos

Comunicado del Colegio de Psicólogos ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

Aumentó el consumo de huevos: ¿Cuántos se pueden comer por día?

En Jujuy se registraron entre 40 y 70 movimientos sísmicos por mes

Lo que se lee ahora
Carpincho o capibara. video
Atención.

Qué hacer si te cruzas con un carpincho o capibara en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Granizo en Jujuy. video
Tiempo.

Gran parte de Jujuy sigue bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Robo millonario en Jujuy (Imagen ilustrativa). video
Inseguridad.

Otro robo millonario en Jujuy: se llevaron más de $10 millones de un comercio

Lugar donde están los perros. video
Maltrato.

Los Perales: qué pasará con perros abandonados tras la detención de su dueño

No quiere salir de casa: habló la madre del vendedor de sándwiches de milanesa expuesto por influencers de Salta video
Polémica.

"No quiere salir de casa": habló la madre del vendedor de sándwiches de milanesa expuesto por influencers de Salta

Rescate en La Viña de Pastora Valerio
Jujuy.

Estaba desaparecida y la encontraron después de dos días en un arroyo de La Viña

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel