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18 de junio de 2026 - 21:33
Jujuy.

Comunicado de EJESA sobre el viento zonda en la Puna

La empresa informó que las ráfagas afectaron el Alimentador Susques y provocaron daños en postes y torres metálicas de la red eléctrica.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Viento zonda en la Puna: EJESA informó daños en la red eléctrica

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La Quiaca registra este jueves condiciones adversas por el viento, en el marco de una alerta que alcanza a sectores de la Puna. De acuerdo con la empresa, durante el transcurso del día se registraron ráfagas que llegaron a los 100 kilómetros por hora.

Daños en la red eléctrica de la Puna

EJESA indicó que el fenómeno climático afectó la infraestructura del Alimentador Susques, donde se produjeron daños de consideración.

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Viento zonda en la Puna: EJESA inform&oacute; da&ntilde;os en la red el&eacute;ctrica.

Viento zonda en la Puna: EJESA informó daños en la red eléctrica.

Hasta el momento, se registraron 52 postes caídos y dos torres metálicas severamente dobladas, situación que provocó la interrupción del servicio eléctrico en varias localidades de la zona.

Las áreas afectadas son Aguas Calientes, Cochagaste, Casabindo, Santa Ana, Tusaquillas, Sausalito, Alfarcito y Rinconadillas.

Cuadrillas trabajan para restablecer el servicio

Ante este escenario, la empresa desplegó múltiples cuadrillas técnicas y equipos de trabajo en las zonas afectadas. Los operarios trabajan con grúas y equipamiento especializado para avanzar en la reposición integral de la infraestructura dañada.

Según detallaron, las tareas incluyen el traslado y uso de postes, conductores y materiales necesarios para normalizar el suministro.

Desde EJESA remarcaron que los trabajos se llevan adelante en condiciones exigentes, por lo que se prioriza la seguridad de los operarios y la restitución del servicio en el menor tiempo posible.

Susques funciona con generación provisoria

Por otra parte, la empresa informó que la localidad de Susques se encuentra abastecida de manera provisoria mediante generación con grupos electrógenos.

En ese sentido, solicitaron a los vecinos colaborar con el uso responsable de la energía disponible. El pedido puntual es desconectar todos los artefactos que no sean de primera necesidad mientras avanzan las tareas de reparación.

EJESA aseguró que continuará trabajando de manera ininterrumpida hasta restablecer el servicio en todas las localidades afectadas.

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