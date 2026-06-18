Diputado Jubert: "La suba de la electricidad es responsabilidad del Gobierno nacional"

Santiago Jubert.

El diputado provincial Santiago Jubert se se expresó en contra de los referentes jujeños de La Libertad Avanza y les atribuyó la responsabilidad política por los aumentos en las tarifas de energía. En ese marco, cuestionó los planteos realizados por los legisladores libertarios sobre el costo de la electricidad y les exigió que asuman las consecuencias de las medidas impulsadas por el Gobierno nacional.

“La crisis económica nos está matando y de yapa llueven los tarifazos de Milei”, afirmó el legislador, quien sostuvo que los incrementos que impactan en las facturas de los usuarios son consecuencia directa de las decisiones adoptadas por la administración nacional.

Jubert apuntó especialmente contra el diputado Federico Canedi y rechazó los cuestionamientos realizados por dirigentes libertarios.

Asimismo sostuvo que los referentes de la Libertad Avanza “están asustados” porque “temen el cachetazo de una sociedad empobrecida por sus políticas de recorte y privaciones”.

Jubert también cuestionó la actitud de los dirigentes libertarios frente al impacto económico que atraviesan los ciudadanos. “La insensibilidad de los libertarios es total” y “no les interesa el bolsillo de la gente”, afirmó, al tiempo que los acusó de priorizar “la política discursiva y de tribuna con fines electorales”. Según el diputado, varios referentes de La Libertad Avanza ya comenzaron a posicionarse de cara a las elecciones de 2027, dejando de lado los problemas que afectan actualmente a la población.

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