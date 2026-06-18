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18 de junio de 2026 - 22:00
Jujuy.

Diputado Jubert: "La suba de la electricidad es responsabilidad del Gobierno nacional"

El diputado provincial del Frente Jujuy Crece responsabilizó al Gobierno nacional por los incrementos en las tarifas de energía y acusó a referentes de La Libertad Avanza de intentar desligarse de las consecuencias del ajuste.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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“La crisis económica nos está matando y de yapa llueven los tarifazos de Milei”, afirmó el legislador, quien sostuvo que los incrementos que impactan en las facturas de los usuarios son consecuencia directa de las decisiones adoptadas por la administración nacional.

Jubert apuntó especialmente contra el diputado Federico Canedi y rechazó los cuestionamientos realizados por dirigentes libertarios.

Asimismo sostuvo que los referentes de la Libertad Avanza “están asustados” porque “temen el cachetazo de una sociedad empobrecida por sus políticas de recorte y privaciones”.

Jubert también cuestionó la actitud de los dirigentes libertarios frente al impacto económico que atraviesan los ciudadanos. “La insensibilidad de los libertarios es total” y “no les interesa el bolsillo de la gente”, afirmó, al tiempo que los acusó de priorizar “la política discursiva y de tribuna con fines electorales”.

Según el diputado, varios referentes de La Libertad Avanza ya comenzaron a posicionarse de cara a las elecciones de 2027, dejando de lado los problemas que afectan actualmente a la población.

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