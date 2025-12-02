Con quiénes pueden hacer la pasarela los egresados en la Cena Blanca 2025

Con quiénes podrán hacer la pasarela los egresados de San Salvador
Según confirmaron a TodoJujuy.com desde el Ente Autárquico Permanente, tal como ocurrió en otras oportunidades, este año los estudiantes no podrán realizar la pasarela acompañados por familiares, amigos o parejas. Solo podrán hacerlo con sus propios compañeros.
El objetivo es que al predio de Ciudad Cultural ingresen únicamente los egresados que vivirán la Cena Blanca 2025. Quienes deseen seguir el trayecto podrán ver a los alumnos desde el perímetro habilitado.
Transmisión en vivo de Canal 4
El próximo viernes 5 de diciembre, desde las 20 horas, iniciará oficialmente la transmisión de Canal 4 desde Ciudad Cultural para mostrarte absolutamente todos los momentos más importantes de la Cena Blanca 2025. Junto a Charly García y AgusMedi, te acompañaremos con una cobertura especial que acompañará a los egresados.
Cabe destacar que la transmisión será solo para clientes de Canal 4.