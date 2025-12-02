martes 02 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de diciembre de 2025 - 13:14
Jujuy.

Con quiénes pueden hacer la pasarela los egresados en la Cena Blanca 2025

Aclararon con quiénes pueden hacer la pasarela los egresados de San Salvador de Jujuy el próximo viernes en la Cena Blanca 2025.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Archivo Cena Blanca 2024

Archivo Cena Blanca 2024

Lee además
Cena Blanca
Egresados.

Este viernes mirá la Cena Blanca 2025 de San Salvador de Jujuy en vivo por Canal 4
cuanto gasta un egresado en jujuy para la cena blanca 2025
Sociedad.

Cuánto gasta un egresado en Jujuy para la Cena Blanca 2025

Con quiénes podrán hacer la pasarela los egresados de San Salvador

Según confirmaron a TodoJujuy.com desde el Ente Autárquico Permanente, tal como ocurrió en otras oportunidades, este año los estudiantes no podrán realizar la pasarela acompañados por familiares, amigos o parejas. Solo podrán hacerlo con sus propios compañeros.

El objetivo es que al predio de Ciudad Cultural ingresen únicamente los egresados que vivirán la Cena Blanca 2025. Quienes deseen seguir el trayecto podrán ver a los alumnos desde el perímetro habilitado.

CENA BLANCA 2024 (8)

Transmisión en vivo de Canal 4

El próximo viernes 5 de diciembre, desde las 20 horas, iniciará oficialmente la transmisión de Canal 4 desde Ciudad Cultural para mostrarte absolutamente todos los momentos más importantes de la Cena Blanca 2025. Junto a Charly García y Agus Medi, te acompañaremos con una cobertura especial que acompañará a los egresados.

Cabe destacar que la transmisión será solo para clientes de Canal 4.

Asimismo, también podrás seguir el minuto a minuto del evento que congrega a la Promo 25 a través por las redes sociales de TodoJujuy.com.

cena blanca 2024 (1)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este viernes mirá la Cena Blanca 2025 de San Salvador de Jujuy en vivo por Canal 4

Cuánto gasta un egresado en Jujuy para la Cena Blanca 2025

Cena Blanca 2025: cerca de 3900 jóvenes confirmados para la noche en San Salvador de Jujuy

Requisitos para el reempadronamiento y permisos para la Cena Blanca

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Lo que se lee ahora
Invitadas en Sin Límites.
Canal 4.

Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Adolescente de 16 años quedó detenido por la muerte de otro menor en Villa 9 de Julio - Tucumán
Policial.

Horror en Tucumán: un niño de 10 años fue asesinado y el principal sospechoso es un adolescente de 16

Invitadas en Sin Límites.
Canal 4.

Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Tormenta en San Pedro de Jujuy.
Alerta.

Fuerte tormenta en San Pedro de Jujuy: cayó granizo y hay calles inundadas

El joven trepó un muro de seis metros e ingresó al recinto antes del ataque fatal.
Mundo.

Un joven de 19 años entró al recinto de una leona y murió en Brasil

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve
Atención.

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel