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20 de agosto de 2026 - 02:54
copa sudamericana

Con un empate 0-0 entre Santa Fe y River Plate, se define el duelo en el partido de vuelta

El resumen del cruce entre Santa Fe y River Plate: goles, resultado y momentos destacados de la Copa Sudamericana.

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Con un empate 0-0 entre Santa Fe y River Plate, se define el duelo en el partido de vuelta
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¡Nada para nadie! El Cardenal y el Millonario igualaron sin goles en el Campín, por la llave 3 de la Copa Sudamericana.

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A los 41 minutos del primer tiempo, el volante Nahuel Bustos tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su disparo rebotó en el palo.

Kilian Toscano se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Santa Fe efectuó 57 pases correctos y recuperó 9 balones.

Fausto Vera fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de River Plate fue preciso con 60 pases efectivos.

El defensor Emanuel Olivera del Santa Fe humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 30 minutos de la primera etapa.

El técnico de Santa Fe, Pablo Repetto, propuso una formación 4-5-1 con Weimar Asprilla en el arco; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Kevin Balanta y Christian Mafla en la línea defensiva; Daniel Torres, Kilian Toscano, Jader Obrian, Nahuel Bustos y Alexis Zapata en el medio; y Hugo Rodallega en el ataque.

Por su parte, el equipo de Eduardo Coudet salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Santiago Beltrán bajo los tres palos; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Facundo González en defensa; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Tomás Galván en la mitad de cancha; y Ángel Correa y Rafael Santos Borré en la delantera.

El árbitro Jesús Valenzuela Sáez fue el encargado de supervisar el juego en el Campín.

Con el empate entre el Cardenal y el Millonario, la clasificación a Cuartos de Final se define en el partido de vuelta, que se jugará el próximo miércoles 26 de agosto.

Cambios en Santa Fe
  • 65' 2T - Salieron Alexis Zapata por Maximiliano Lovera y Kilian Toscano por Jhojan Torres
  • 74' 2T - Salió Nahuel Bustos por Franco Fagúndez
  • 83' 2T - Salieron Daniel Torres por Yilmar Velásquez y Jader Obrian por Omar Fernández
Amonestado en Santa Fe:
  • 30' 2T Daniel Torres (Conducta antideportiva)

Cambios en River Plate
  • 60' 2T - Salió Rafael Santos Borré por Thiago Almada
  • 61' 2T - Salió Tomás Galván por Joaquín Freitas
  • 77' 2T - Salió Tobías Andrada por Valentín Lucero
  • 90' 2T - Salió Ángel Correa por Juan Cruz Meza
Amonestados en River Plate:
  • 3' 1T Lautaro Rivero (Conducta antideportiva), 46' 1T Tobías Andrada (Conducta antideportiva) y 41' 2T Facundo González (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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