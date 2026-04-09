Concejo Deliberante: el presidente repasó los temas y fijó posición sobre la crisis del transporte

El presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón, repasó este jueves los principales temas de la sesión ordinaria N° 4 y se refirió además a uno de los asuntos que más preocupación genera en la ciudad: la situación del transporte urbano y la posibilidad de reducción de frecuencias anunciada por la Cámara de Transporte Automotor de Pasajeros de Jujuy. La advertencia empresaria fue expuesta públicamente este miércoles, cuando la entidad confirmó que algunas empresas ya evalúan achicar servicios por el aumento de costos.

Sobre la sesión, Millón destacó que hubo una gran cantidad de iniciativas que comenzaron su recorrido legislativo. “ Terminamos la sesión ordinaria número 4, una sesión en la que hubo muchos proyectos que tomaron estado parlamentario ”, señaló. Y agregó: “ Es lo importante para poder tener esta discusión ya en comisión, que es el ámbito de la discusión profunda y sobre todo el aporte ”.

Los temas que avanzaron en la cuanta sesión ordinaria del Concejo Deliberante

Veteranos de Malvinas y carnet de conducir

Entre los puntos sobresalientes, el titular del cuerpo mencionó la aprobación de la exención para veteranos de Malvinas en los aranceles vinculados a la obtención o renovación del carnet de conducir. “Hoy aprobamos la exención a los veteranos de Malvinas de lo que tiene que ver con todos los aranceles vinculados a la obtención o renovación del carnet de conducir”, explicó. También remarcó que se trató un conjunto amplio de minutas, declaraciones y proyectos que ahora pasarán a las comisiones para su estudio.

“Hoy aprobamos la exención a los veteranos de Malvinas con todos los aranceles vinculados a la obtención o renovación del carnet de conducir” “Hoy aprobamos la exención a los veteranos de Malvinas con todos los aranceles vinculados a la obtención o renovación del carnet de conducir”

Millón también mencionó que se declaró de interés el aniversario del programa Tiempo de Tradición y que varios bloques acercaron iniciativas basadas en pedidos vecinales. “Vamos a pedir como corresponde dentro de cada comisión, el presidente tendrá que tomar en cuenta esto, pedir los informes, citar a los funcionarios, verificar el estado de cada uno de ellos”, dijo. Además, confirmó que uno de los expedientes que tomó estado parlamentario es un proyecto del concejal Ramiro Tejeda para abrir un debate más amplio sobre la tasa de seguridad e higiene.

Gastón Millón y la fórmula polinómica de aumentos en el transporte Gastón Millón repasó los temas de la sesión y fijó posición sobre la crisis del transporte en San Salvador

Qué pasa con el transporte en San Salvador

El tema que ganó centralidad al final de la jornada fue el transporte. Consultado por el impacto que podría tener en la ciudad la crisis planteada por las empresas, Millón marcó una diferencia entre el proceso licitatorio en marcha y la situación actual del servicio. Aseguró que el Concejo ya cumplió su rol en la etapa de preadjudicación y que ahora la definición está en manos del Ejecutivo. “El Concejo Deliberante terminó, por decir así, su participación con la Comisión de Seguimiento de Preadjudicación y con todas las modificaciones que se hicieron a los pliegos”, sostuvo.

“Para reducir frecuencias, las empresas hoy tienen que hacer un pedido formal, tienen que estar autorizadas para que eso suceda” “Para reducir frecuencias, las empresas hoy tienen que hacer un pedido formal, tienen que estar autorizadas para que eso suceda”

Sobre la reducción de frecuencias, fue enfático en señalar que una empresa no puede modificar por sí sola el esquema vigente. “Para reducir frecuencias, las empresas hoy tienen que hacer un pedido formal, tienen que estar autorizadas para que eso suceda”, afirmó. Y agregó otra definición clave: “Si se pretende alguna modificación, tendrá que verse y tampoco es una decisión unilateral por parte de las empresas”. Mientras tanto, aclaró que el cuerpo deliberativo no tiene conocimiento de pedidos formales presentados en el ámbito municipal para avanzar con recortes de servicio. “No tenemos conocimiento de que se hayan presentado, por lo menos aquí, empresas pidiendo reducciones”, expresó.

“No tenemos conocimiento de que se hayan presentado empresas pidiendo reducciones” “No tenemos conocimiento de que se hayan presentado empresas pidiendo reducciones”

Licitación, prórroga y el escenario de las empresas

Millón explicó que el sistema local atraviesa una situación especial porque todavía rige una prórroga sobre las adjudicaciones actuales, mientras avanza el proceso para definir a las futuras prestatarias. En ese marco, sostuvo que siguen vigentes las obligaciones del esquema anterior hasta que se concrete la nueva adjudicación. “Hay una prórroga con la cual se tiene que seguir cumpliendo con los mandatos y lo que se establece en la licitación anterior”, indicó. También remarcó que cambiar frecuencias a mitad de este proceso sería comparable a modificar las líneas ya licitadas.

Las declaraciones del presidente del Concejo aparecen en un contexto en el que la Cámara empresaria advirtió que varias compañías ya empezaron a sacar coches de circulación y a achicar frecuencias en horas de menor demanda para intentar sostener el servicio frente a la suba del combustible y otros costos operativos. Esa advertencia fue ratificada esta semana por Guillermo Ruiz, quien sostuvo que “cada empresa hace lo que puede” para seguir funcionando.