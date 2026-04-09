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9 de abril de 2026 - 13:16
Jujuy.

Graciela Carrasco: "Soy peronista voy a defender la democracia"

La edil de Primero Jujuy Avanza cuestionó las agresiones en el recinto y pidió sostener el respeto en las sesiones del Concejo Deliberante.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Graciela Carrasco.

Graciela Carrasco.

La sesión de este jueves en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy dejó un escenario cargado de tensión, con fuertes cruces entre concejales de distintos bloques. En ese marco, la concejal Graciela Carrasco, de Primero Jujuy Avanza, tomó la palabra y fijó su postura frente al desarrollo del debate.

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“Soy peronista, voy a defender la democracia”, expresó la edil al referirse al clima que se vivió durante la jornada legislativa, marcada por chicanas e intercambios subidos de tono.

Carrasco remarcó la importancia del debate dentro del sistema democrático, aunque cuestionó la forma en que se dio la discusión en el recinto.

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Cuestionamientos al tono de la sesión

“Ha sido muy fructífero el debate. El debate es bueno en la democracia, pero de la forma en que se lleva con los concejales de La Libertad Avanza, con su falta de experiencia legislativa, se llega a la agresión y a los insultos”, sostuvo.

La concejal marcó una diferencia con ese estilo y reafirmó su posicionamiento político. “No estoy en esa, soy una mujer grande, peronista. Nunca me fui a otro partido”, afirmó.

En esa línea, recordó su recorrido dentro del espacio político local. “Fui elegida concejal por el Frente Primero Jujuy y hoy somos Primero Jujuy Avanza”, indicó.

Durante su intervención, Carrasco también abordó críticas vinculadas a la gestión y al contexto económico. En ese sentido, apuntó a la falta de recursos provenientes del Gobierno nacional. “Los hermanos libertarios ven la falta de gestión en la capital, pero a nivel nacional no llegan los fondos”, señaló.

Además, mencionó problemas en infraestructura y mantenimiento. “Las rutas están en pésimo estado, no hay desmalezamiento. Todo se tiene que equilibrar”, agregó.

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