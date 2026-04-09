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9 de abril de 2026 - 14:43
Jujuy.

El Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral será el 18 de abril en Tumbaya

El Encuentro Mariano en Tumbaya reunirá a las imágenes de las Vírgenes de Punta Corral el próximo 18 de abril con una misa especial

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Se trata de uno de los momentos más esperados dentro del calendario religioso de Semana Santa en Jujuy, ya que reúne a la imagen de la Virgen del Abra de Punta Corral, que desciende desde Tilcara, con la Virgen de Copacabana de Punta Corral, que permanecerá en Tumbaya hasta el 2 de mayo, cuando regresa a los cerros.

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La llegada de la Virgen de Cuchillaco, que baja desde Humahuaca, añadió un componente especial a esta edición del Encuentro (2025)

La llegada de la Virgen de Cuchillaco, que baja desde Humahuaca, añadió un componente especial a esta edición del Encuentro (2025)

Cómo sería la jornada en Tumbaya

Por el momento no fueron difundidos mayores detalles sobre la organización de este año. Sin embargo, de acuerdo con la dinámica que se viene repitiendo en ediciones anteriores, se espera que las actividades comiencen durante la mañana en Tilcara, cuando los fieles inicien el acompañamiento de la imagen en su peregrinación hacia Tumbaya.

Ya en esa localidad, ambas imágenes protagonizarían el tradicional encuentro y luego participarían de la Santa Misa en la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, una celebración que se estima para las 19 horas.

una celebración con fuerte valor para los fieles

El Encuentro Mariano es uno de los momentos más significativos para los devotos de la Virgen de Punta Corral, porque une en un mismo acto de fe a dos imágenes profundamente veneradas en la Quebrada.

El año pasado, además, la ceremonia contó con una presencia especial: la Virgen de Copacabana de Cuchillaco, proveniente de Humahuaca. Por ahora, para esta edición no hay confirmación oficial sobre una participación similar.

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