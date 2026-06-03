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3 de junio de 2026 - 07:49
Jujuy.

Marcha 3J "Ni Una Menos" en Jujuy: cuándo y dónde será

Organizaciones de mujeres y disidencias de Jujuy marcharán este miércoles 3 de junio en el marco de la Marcha Federal “Ni Una Menos”.

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Marcha“Ni una menos” en Jujuy (Archivo)

Marcha “Ni una menos” en Jujuy (Archivo)

Organizaciones de mujeres y disidencias de Jujuy, se movilizarán este miércoles 3 de junio en el marco de una jornada nacional contra la violencia de género y los femicidios denominada Marcha Federal "Ni Una Menos".

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Los reclamos de Ni una menos

Entre las demandas centrales se destacan la necesidad de reforzar las políticas públicas para prevenir y abordar la violencia de género, garantizar el acceso efectivo a la justicia y sostener los programas de asistencia, contención y acompañamiento a las víctimas.

Marcha "Ni una menos" en Jujuy (Archivo)
Marcha “Ni una menos” en Jujuy (Archivo)

Marcha “Ni una menos” en Jujuy (Archivo)

Un contexto especial en Argentina

La marcha se llevará adelante en medio de un fuerte clima de conmoción por los recientes hechos de violencia extrema contra mujeres y niñas registrados en el país.

Desde la organización destacaron la importancia de volver a ocupar las calles para reclamar justicia, prevención, perspectiva de género y políticas públicas que garanticen protección y acompañamiento.

“Tenemos que salir con mucha fuerza a las calles”

Desde la Multisectorial de Mujeres, Mariana Jalek, aseguró que “tenemos que salir con mucha fuerza a las calles, sobre todo por las situaciones recientes del fin de semana, los dos femicidios de dos niñas menores de edad y también por todo lo que viene pasando”, expresó.

Marcha "Ni una menos" en Jujuy (Archivo)
Marcha “Ni una menos” en Jujuy (Archivo)

Marcha “Ni una menos” en Jujuy (Archivo)

Jalek también cuestionó el contexto nacional y sostuvo: “Tenemos un gobierno nacional que habla de que el femicidio no existe, que se reducen los números, pero sin embargo cada día matan a una mujer, sigue acrecentándose la violencia de género”.

Mariana Vargas, también integrante de la Multisectorial de Mujeres, remarcó que la convocatoria está abierta a toda la comunidad. “Participamos todas las organizaciones que integramos la Multisectorial de Mujeres y Disidencias, y desde ya que invitamos a toda la comunidad”, indicó.

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