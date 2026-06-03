Motochorros asaltaron a una mujer y su hija en Palpalá y se llevaron 150 mil pesos

Asalto de motochorro en Palpalá - Imagen creada con IA

Una mujer y su hija de 7 años fueron víctimas de un robo mientras caminaban por una calle del barrio Alto Palpalá, en la ciudad de Palpalá . El hecho ocurrió a plena luz del día y tuvo como protagonista a un delincuente que se movilizaba en motocicleta.

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Según trascendió, las víctimas transitaban por calle Los Tréboles cuando fueron sorprendidas por un sujeto que circulaba a bordo de una moto roja de 150 centímetros cúbicos.

Sin descender del vehículo, el delincuente se acercó a la mujer y le arrebató una billetera con estampa floreada que llevaba consigo. Tras concretar el robo, escapó rápidamente del lugar antes de que pudiera ser alcanzado o identificado por los presentes.

Importante suma de dinero y documentación

De acuerdo con la denuncia radicada por la damnificada, dentro de la billetera se encontraban diversos elementos de valor y documentación personal indispensable para la vida cotidiana.

Entre los objetos sustraídos había documentación de la mujer y de su hija, tarjetas bancarias, carnets, fotografías familiares y una suma aproximada de 150 mil pesos en efectivo.

La pérdida de estos elementos representa no solo un perjuicio económico, sino también un importante trastorno administrativo para la familia afectada.

Investigación en marcha

Tras el episodio, la mujer realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales. A partir de los datos aportados por la víctima, se iniciaron tareas investigativas para intentar identificar al autor del robo y determinar su paradero.

Por el momento no se informó sobre personas detenidas ni sobre la recuperación de los elementos sustraídos, mientras la investigación continúa en curso.