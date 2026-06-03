El Nacional 3 elegirá a su representante para la FNE 2026 en Akropolis

Candidatas del Nacional 3.

El Colegio Nacional N°3 “Éxodo Jujeño” realizará su elección de representante estudiantil el próximo 12 de junio, a las 20, en Akropolis, en el marco de las actividades rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

El evento contará con la participación de las candidatas de la institución, que se preparan para vivir una noche especial junto a sus compañeros, familias y la comunidad educativa.

Las candidatas del Nacional 3 Las candidatas que participarán de la elección son:

Ana Sofía Torres Cruz

Tiara Abril Chauque

Bianca Aylen Ávila

Sofía Florencia Requena

Lara Antonella Mendoza

Clarisa Soria

Brisa Mamani

María Belén Toledo

Ariadna Agustina Mailen Peloc

Lourdes M. Zalazar

Sofía Aylén López

Carla V. Valdiviezo Tapia

Jocelyn Milena Flores

Elena Violeta Carrillo

Bianca Urzagasti

Lucía Julieta Maldonado

Juana Tatiana Brizuela

Ana Luján Vernanchet

Nara Fernández Gómez

Gabriela Caballero

Alexia Lara Isadora Maurin

Gabriela Sofía Mamani

Milagros Alarcón Duran

Kiara Micaela Prieto

Maite Ángela Bejerano

Brisa Vega

Candela Jaime

Lourdes Paulina Sajama

Victoria N. Trujillo

Pilar Vacaflor

Claudia Jazmín Lamas

Julieta Silvina Llanos

Sofía Oriana Gaspar

Celeste Pacheco

Constanza Cardozo

Teresita Luana Aparicio

Nahiara Monserrat Mamani

Abril Agostina Britos

Florencia Luisana López

Una nueva elección rumbo a la FNE 2026 La elección del Nacional 3 forma parte del calendario estudiantil que comienza a tomar fuerza en distintos colegios de la provincia. Durante junio, varias instituciones educativas realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes de cara a la FNE 2026. En este caso, las estudiantes del Nacional 3 serán protagonistas de una jornada cargada de expectativa, en una noche que marcará otro paso importante dentro del camino hacia la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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