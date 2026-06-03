miércoles 03 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de junio de 2026 - 07:49
Fiesta.

El Nacional 3 elegirá a su representante para la FNE 2026 en Akropolis

Las candidatas del Nacional 3 vivirán su noche de elección el 12 de junio, desde las 20, en el salón Akropolis.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas del Nacional 3.

Candidatas del Nacional 3.

El Colegio Nacional N°3 “Éxodo Jujeño” realizará su elección de representante estudiantil el próximo 12 de junio, a las 20, en Akropolis, en el marco de las actividades rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

Lee además
Elección del Colegio FASTA San Alberto Magno (Foto: Unión Estudiantil)
Jujuy.

FNE 2026: Catalina Arias representará al FASTA San Alberto Magno
Candidatas del Colegio Secundario N° 48.
Jujuy.

FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Secundario N° 48

El evento contará con la participación de las candidatas de la institución, que se preparan para vivir una noche especial junto a sus compañeros, familias y la comunidad educativa.

Las candidatas del Nacional 3

Las candidatas que participarán de la elección son:

  • Ana Sofía Torres Cruz
  • Tiara Abril Chauque
  • Bianca Aylen Ávila
  • Sofía Florencia Requena
  • Lara Antonella Mendoza
  • Clarisa Soria
  • Brisa Mamani
  • María Belén Toledo
  • Ariadna Agustina Mailen Peloc
  • Lourdes M. Zalazar
  • Sofía Aylén López
  • Carla V. Valdiviezo Tapia
  • Jocelyn Milena Flores
  • Elena Violeta Carrillo
  • Bianca Urzagasti
  • Lucía Julieta Maldonado
  • Juana Tatiana Brizuela
  • Ana Luján Vernanchet
  • Nara Fernández Gómez
  • Gabriela Caballero
  • Alexia Lara Isadora Maurin
  • Gabriela Sofía Mamani
  • Milagros Alarcón Duran
  • Kiara Micaela Prieto
  • Maite Ángela Bejerano
  • Brisa Vega
  • Candela Jaime
  • Lourdes Paulina Sajama
  • Victoria N. Trujillo
  • Pilar Vacaflor
  • Claudia Jazmín Lamas
  • Julieta Silvina Llanos
  • Sofía Oriana Gaspar
  • Celeste Pacheco
  • Constanza Cardozo
  • Teresita Luana Aparicio
  • Nahiara Monserrat Mamani
  • Abril Agostina Britos
  • Florencia Luisana López

Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

La elección del Nacional 3 forma parte del calendario estudiantil que comienza a tomar fuerza en distintos colegios de la provincia. Durante junio, varias instituciones educativas realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes de cara a la FNE 2026.

En este caso, las estudiantes del Nacional 3 serán protagonistas de una jornada cargada de expectativa, en una noche que marcará otro paso importante dentro del camino hacia la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: Catalina Arias representará al FASTA San Alberto Magno

FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Secundario N° 48

FNE 2026: el colegio La Salle presentó a sus candidatas

El Colegio La Salle volverá a hacer carroza después de seis años y pide ayuda para la FNE 2026

FNE 2026: Jocelyn Soriano en la nueva representante del Colegio N° 20 de Catua

Lo que se lee ahora
Jujuy Digital Sapem - Imagen generada con IA con fines ilustrativos 
Transparencia.

Jujuy Digital SAPEM: una empresa con recursos millonarios de la que poco se sabe

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Jujeño murió tras una golpiza (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial). video
Jujuy.

Jujeño murió tras una golpiza, donaron sus órganos y piden ayuda para el sepelio

Se viene el pago del aguinaldo. video
Jujuy.

Cuándo cobrarán el aguinaldo los empleados estatales de Jujuy

Fin de semana largo: cómo se toma el feriado de Güemes 
País.

Fin de semana largo: cómo se toma el feriado de Güemes y qué pasará el 17 de junio en Salta

La autopsiaa la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero será el viernes (Archivo)
Jujuy.

La autopsia a la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero será el viernes

Realizaron una ablación multiorgánica en el Pablo Soria. video
Jujuy.

Realizaron una ablación multiorgánica en el Pablo Soria

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel