Condenaron a 14 años al acusado de matar a Hernán Suárez

Condenaron a 14 años de prisión efectiva contra J.E.G . fue resuelto de manera unánime por el Tribunal de Juicio, que lo declaró autor penalmente responsable del homicidio de Hernán Carlos María Suárez, ocurrido el 1 de agosto de 2025 en una vivienda del barrio Coronel Arias de San Salvador de Jujuy.

Jujuy. Dolor y justicia por Ivo Torres: "Ninguna condena devuelve a un hijo"

Jujuy. Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres

La sentencia fue dictada como resultado de la Investigación Penal Preparatoria desarrollada por el Ministerio Público de la Acusación. El hecho fue calificado como homicidio simple, delito previsto en el artículo 79 del Código Penal.

Durante el debate oral intervino el fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, quien sostuvo la acusación formulada contra el imputado y presentó los elementos probatorios incorporados al legajo.

A lo largo del juicio, el Ministerio Público de la Acusación expuso su teoría del caso y mantuvo que J.E.G. debía responder como autor del delito de homicidio simple.

Luego de analizar las pruebas producidas durante las audiencias, los integrantes del Tribunal resolvieron por unanimidad hacer lugar al planteo de la Fiscalía y condenaron al acusado a 14 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La decisión descartó las posturas presentadas tanto por la querella como por la defensa técnica del acusado.

La querella había pedido prisión perpetua

Los abogados que representaron a los familiares de Hernán Carlos María Suárez solicitaron que el hecho fuera considerado un homicidio agravado por alevosía.

Bajo esa calificación legal, la querella pidió que J.E.G. fuera condenado a la pena de prisión perpetua.

Por su parte, la defensa sostuvo que el ataque se había producido en un contexto de legítima defensa y solicitó una condena de cuatro años de prisión.

Finalmente, el Tribunal consideró acreditada la teoría presentada por la Fiscalía y encuadró el caso como homicidio simple.

El crimen ocurrió en una vivienda de Coronel Arias

El hecho se produjo el 1 de agosto de 2025 en una propiedad ubicada en el barrio Coronel Arias, en San Salvador de Jujuy.

De acuerdo con lo acreditado durante el debate, Hernán Carlos María Suárez regresaba a su domicilio cuando encontró a J.E.G. dentro de un sector externo de la vivienda.

En esas circunstancias se inició una confrontación entre ambos. Durante el enfrentamiento, el acusado atacó a Suárez con un arma blanca y le provocó múltiples heridas.

Las lesiones ocasionaron el fallecimiento de la víctima como consecuencia de un shock hipovolémico.

Una sentencia unánime

Tras evaluar los testimonios, las pruebas y las distintas posturas presentadas durante el juicio, el Tribunal resolvió condenar a J.E.G. como autor penalmente responsable del homicidio.

La pena impuesta fue de 14 años de prisión efectiva. La resolución representó un punto intermedio entre la prisión perpetua solicitada por la querella y la condena de cuatro años requerida por la defensa.