miércoles 17 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de junio de 2026 - 20:08
Jujuy.

Dolor y justicia por Ivo Torres: "Ninguna condena devuelve a un hijo"

Tras la condena de 17 años al gendarme, Reina afirmó que el fallo no logra llenar el vacío que dejó la muerte de su hijo Ivo Torres.

+ Seguir en
Por  Judith Girón
Dolor y justicia por Ivo Torres: el testimonio de Reina, su madre&nbsp;

Dolor y justicia por Ivo Torres: el testimonio de Reina, su madre 

Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres

Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres

Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres

Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres

Lee además
Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres video
Jujuy.

Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres
Caso Ivo Torres video
Jujuy.

Asesinato de Ivo Torres: "Nunca más podré abrazar a mi hijo"

"Como madre no me llena el vacío que yo tengo por vida", expresó con emoción. Aseguró que la muerte de Ivo dejó una "herida incurable" para toda la familia y sostuvo que deberá convivir con ese dolor para siempre.

Durante una entrevista con los medios, Reina recordó el vínculo que tenía con su hijo y el acompañamiento que él le brindaba en la vida cotidiana.

"No tenerlo es un gran dolor"

También confesó que una de las situaciones más difíciles es aceptar que nunca más podrá abrazarlo ni verlo regresar a casa.

La madre recordó que crió a sus hijos sola y destacó que Ivo era un joven trabajador, querido por su comunidad y siempre dispuesto a ayudar.

Reina perdió a su hijo Ivo Torres: "Nada es lo mismo"

Al ser consultada sobre cómo continúa la vida familiar después de una pérdida tan profunda, Reina reconoció que la reconstrucción es un proceso complejo.

"Nada es lo mismo", expresó. Sin embargo, aseguró que junto a sus hijos continúa adelante, apoyándose mutuamente para enfrentar los momentos más difíciles.

También destacó el acompañamiento recibido por integrantes de la comunidad de Salinas Grandes, quienes colaboraron para que la familia pudiera seguir presente durante todo el proceso judicial.

La posibilidad de una apelación tras la sentencia dictada al gendarme que asesinó a Ivo Torres

Por su parte, el abogado querellante Carlos Espada se mostró conforme con la pena impuesta, aunque señaló que inicialmente habían solicitado una condena más elevada.

El letrado explicó que la sentencia aún puede ser revisada por instancias superiores y que analizarán junto a la familia la posibilidad de presentar una impugnación, al considerar que el hecho podría encuadrarse como un homicidio agravado.

Mientras tanto, el condenado continuará bajo prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme o sea modificada por tribunales superiores.

Embed - Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres

El hecho que conmocionó a toda una comunidad

La muerte de Ivo Torres ocurrió el 6 de febrero de 2025 en la ciudad fronteriza de La Quiaca. Según se expuso durante el juicio, el joven circulaba en motocicleta por el barrio Praderas del Norte cuando fue perseguido por efectivos de Gendarmería Nacional.

En el marco de ese procedimiento se efectuaron disparos que impactaron tanto en el vehículo como en el joven, quien falleció en el lugar. El caso generó una fuerte repercusión social y motivó numerosos pedidos de justicia por parte de familiares, amigos y vecinos.

Tras el debate oral, Walter Álvarez fue declarado culpable por el homicidio y condenado a 17 años de prisión. Sin embargo, la sentencia aún no se encuentra firme y podrá ser revisada por instancias superiores a partir de las presentaciones que realicen las partes involucradas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres

Asesinato de Ivo Torres: "Nunca más podré abrazar a mi hijo"

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador para este jueves

En San Salvador de Jujuy los autos eléctricos e híbridos pagarán patente

Imposible patentar una moto en San Salvador de Jujuy: habría hasta 6.000 unidades sin papeles

Lo que se lee ahora
Chocó un colectivo que viajaba a Jujuy. video
Policiales.

Chocó un colectivo que viajaba a Jujuy: un muerto y más de 20 heridos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Chocó un colectivo que viajaba a Jujuy. video
Policiales.

Chocó un colectivo que viajaba a Jujuy: un muerto y más de 20 heridos

Erling Haaland elogió a Lionel Messi.
Deportes.

La reacción de Erling Haaland tras el triplete de Lionel Messi en el Mundial 2026

Gimnasia de Jujuy recibe a Nueva Chicago: árbitro, el ex Lobo que vuelve y las altas
Deportes.

Gimnasia de Jujuy recibe a Nueva Chicago: árbitro, el ex Lobo que vuelve y las altas

Multitudinario festejo en Bangladesh tras el triplete de Lionel Messi 
Deportes.

Multitudinario festejo en Blangladesh por los goles de Lionel Messi

Dos hermanos viajaban en un Chevrolet cuando el conductor perdió el control. El acompañante salió despedido y murió.
Jujuy.

Tragedia en la Puna: volcó un auto con dos ocupantes, uno de ellos murió

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel