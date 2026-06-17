Dolor y justicia por Ivo Torres: "Ninguna condena devuelve a un hijo"

Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres

Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres

Dolor y justicia por Ivo Torres: el testimonio de Reina, su madre

Luego de conocerse la condena de 17 años de prisión para el gendarme hallado culpable por el homicidio de Ivo Torres , Reina, madre del joven, manifestó que el fallo judicial no alcanza para reparar el profundo dolor que atraviesa desde la pérdida de su hijo.

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Jujuy. Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres

"Como madre no me llena el vacío que yo tengo por vida", expresó con emoción. Aseguró que la muerte de Ivo dejó una "herida incurable" para toda la familia y sostuvo que deberá convivir con ese dolor para siempre.

Durante una entrevista con los medios, Reina recordó el vínculo que tenía con su hijo y el acompañamiento que él le brindaba en la vida cotidiana.

También confesó que una de las situaciones más difíciles es aceptar que nunca más podrá abrazarlo ni verlo regresar a casa.

La madre recordó que crió a sus hijos sola y destacó que Ivo era un joven trabajador, querido por su comunidad y siempre dispuesto a ayudar.

Reina perdió a su hijo Ivo Torres: "Nada es lo mismo"

Al ser consultada sobre cómo continúa la vida familiar después de una pérdida tan profunda, Reina reconoció que la reconstrucción es un proceso complejo.

"Nada es lo mismo", expresó. Sin embargo, aseguró que junto a sus hijos continúa adelante, apoyándose mutuamente para enfrentar los momentos más difíciles.

También destacó el acompañamiento recibido por integrantes de la comunidad de Salinas Grandes, quienes colaboraron para que la familia pudiera seguir presente durante todo el proceso judicial.

La posibilidad de una apelación tras la sentencia dictada al gendarme que asesinó a Ivo Torres

Por su parte, el abogado querellante Carlos Espada se mostró conforme con la pena impuesta, aunque señaló que inicialmente habían solicitado una condena más elevada.

El letrado explicó que la sentencia aún puede ser revisada por instancias superiores y que analizarán junto a la familia la posibilidad de presentar una impugnación, al considerar que el hecho podría encuadrarse como un homicidio agravado.

Mientras tanto, el condenado continuará bajo prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme o sea modificada por tribunales superiores.

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El hecho que conmocionó a toda una comunidad

La muerte de Ivo Torres ocurrió el 6 de febrero de 2025 en la ciudad fronteriza de La Quiaca. Según se expuso durante el juicio, el joven circulaba en motocicleta por el barrio Praderas del Norte cuando fue perseguido por efectivos de Gendarmería Nacional.

En el marco de ese procedimiento se efectuaron disparos que impactaron tanto en el vehículo como en el joven, quien falleció en el lugar. El caso generó una fuerte repercusión social y motivó numerosos pedidos de justicia por parte de familiares, amigos y vecinos.

Tras el debate oral, Walter Álvarez fue declarado culpable por el homicidio y condenado a 17 años de prisión. Sin embargo, la sentencia aún no se encuentra firme y podrá ser revisada por instancias superiores a partir de las presentaciones que realicen las partes involucradas.