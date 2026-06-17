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17 de junio de 2026 - 13:26
Jujuy.

Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres

El tribunal dio a conocer la pena contra Walter Álvarez, declarado culpable por el homicidio de Ivo Torres en La Quiaca.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres

Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres

El tribunal dio a conocer la pena contra Walter Álvarez, declarado culpable por el homicidio de Ivo Torres en La Quiaca.

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Condena por el homicidio de Ivo Torres

El juez, Domingo Batule, dio a conocer la resolución y explicó que la pena fue definida de manera unánime. De esta forma, Walter Álvarez deberá cumplir 17 años de prisión efectiva por la muerte de Ivo Torres, el joven de 22 años asesinado en la ciudad fronteriza.

“17 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta por el término de la condena por el homicidio perpetrado en perjuicio de Ivo Torres” “17 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta por el término de la condena por el homicidio perpetrado en perjuicio de Ivo Torres”

“Hemos encontrado, justo, adecuado y proporcional una pena de 17 años de prisión. Para ello hemos tenido en cuenta que esto se trata de un delito grave con pena de 8 años a 25 años como máximo” dijo el Juez.

La definición de la pena llegó después de la audiencia de cesura, instancia posterior al veredicto de culpabilidad, en la que las partes expusieron sus pedidos ante el tribunal.

Qué pidieron la Fiscalía, la querella y la defensa

Durante los alegatos, la Fiscalía solicitó una condena de 18 años de prisión, mientras que la querella pidió una pena mayor: 22 años. Por su parte, la defensa del gendarme había requerido una condena de 8 años.

Finalmente, el tribunal resolvió fijar la pena en 17 años de prisión de cumplimiento efectivo, por debajo de lo solicitado por la Fiscalía y la querella, pero por encima del pedido de la defensa.

Embed - Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres

El pedido de perdón del gendarme

Antes del cuarto intermedio, Walter Álvarez hizo uso de la palabra y pidió perdón a la familia de Ivo Torres. La audiencia también incluyó la declaración de dos testigos autorizados por el tribunal: la hermana del acusado y un excompañero del gendarme.

El caso generó una profunda conmoción en La Quiaca y en toda la provincia, especialmente por las circunstancias en las que ocurrió la muerte del joven y por la intervención de efectivos de Gendarmería en el operativo.

El caso que conmocionó a La Quiaca

El homicidio de Ivo Torres ocurrió el 6 de febrero de 2025, en la zona de frontera de La Quiaca. El joven circulaba en moto por el barrio Praderas del Norte cuando fue perseguido por efectivos de Gendarmería Nacional.

Durante ese procedimiento, se realizaron disparos contra el motociclista y su vehículo. Ivo Torres murió en el lugar y, según se había informado durante la investigación, la moto recibió varios impactos de bala.

Tras el juicio, Walter Álvarez fue declarado culpable como autor del homicidio. Con la sentencia conocida ahora, el proceso judicial cerró una etapa clave para la familia de Ivo Torres, que desde el inicio reclamó justicia por su muerte, sin embargo no queda firme.

Prisión preventiva para Álvarez

El abogado de la familia de Ivo Torres, Dr. Carlos Sebastián Espada, explicó que este es un fallo en primera instancia, por ende es objeto de ser recurrido, por lo que Álvarez estará en prisión preventiva hasta tanto adquiera firmeza o, eventualmente se modifique esta pena.

Lo más importante

  • Walter Álvarez fue condenado a 17 años de prisión efectiva.
  • La pena fue por el homicidio de Ivo Torres, ocurrido en La Quiaca.
  • El tribunal resolvió la condena por unanimidad.
  • La Fiscalía había pedido 18 años, la querella 22 y la defensa 8.
  • Antes del cuarto intermedio, el gendarme pidió perdón a la familia de la víctima.
  • Durante la audiencia declararon dos testigos autorizados: la hermana del acusado y un excompañero del gendarme.

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