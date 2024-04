Condenaron al ex diputado que besó el seno de una mujer en medio de una sesión

Según fuentes del ámbito judicial, el juez federal Ariel Lijo emitió la decisión durante un juicio oral, donde el fiscal federal Eduardo Taiano pidió una condena de cuatro meses de prisión. Durante su interrogatorio, el ex diputado ofreció disculpas “por no haber estado a la altura de las circunstancias, por no haber estado atento en el horario de trabajo”, según consta en la resolución. También afirmó que no había cometido ninguna infracción y que “pagó el error que cometió con creces, porque lo pagó con su salud y la de su familia”, además de haber perdido su cargo de legislador nacional.