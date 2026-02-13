Baja de la edad de imputabilidad: cómo votó cada diputado

Uno por uno, cómo votó cada diputado en el debate por la baja de la edad de imputabilidad.
En una jornada que marcó un avance significativo para el Ejecutivo, la Cámara de Diputados aprobó en primera instancia el proyecto que reduce a 14 años la edad de imputabilidad penal. La propuesta obtuvo 149 votos afirmativos frente a 100 negativos y será remitida ahora al Senado para su tratamiento.
El bloque oficialista consiguió el acompañamiento de sus socios legislativos habituales —PRO, UCR y MID—, además de adhesiones parciales por parte de Provincias Unidas, Innovación Federal y los representantes sanjuaninos de Producción y Trabajo.
Baja de la edad de imputabilidad: qué diputados votaron a favor y quiénes en contra
La iniciativa plantea fijar en 14 años el umbral mínimo desde el cual un individuo podría ser declarado responsable ante la ley penal. No obstante, restringe la aplicación de penas de prisión efectiva, que únicamente se contemplarían frente a delitos de extrema gravedad, es decir, aquellos que prevean condenas de diez años o más.
A continuación, cómo votó cada diputado el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara baja.
Votos afirmativos
Guillermo César Aguero (UCR)
Sabrina Ajmechet (La Libertad Avanza)
Carlos Alberto Almena (La Libertad Avanza)
Lisandro Almirón (La Libertad Avanza)
Claudio Álvarez (País Federal)
Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza)
Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza)
Damián Arabia (La Libertad Avanza)
Martín Ardohain (PRO)
Lourdes Arrieta (Provincias Unidas)
Alberto Arrúa (Innovación Federal)
Belén Avico (La Libertad Avanza)
Jorge Ávila (Provincias Unidas)
Karina Banfi (Adelante Buenos Aires / UCR)
Atilio Basualdo (La Libertad Avanza)
Carolina Basualdo (Provincias Unidas)
Mónica Becerra (La Libertad Avanza)
Beltrán Benedit (La Libertad Avanza)
Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza)
Emmanuel Bianchetti (PRO)
Bernardo Biella (Innovación Federal)
Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)
Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza)
Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza)
Adrián Brizuela (La Libertad Avanza)
Juan Fernando Brugge (Provincias Unidas)
Eliana Bruno (La Libertad Avanza)
Mariano Campero (La Libertad Avanza)
Sergio Capozzi (Provincias Unidas)
Alejandro Carrancio (La Libertad Avanza)
Giselle Castelnuovo (La Libertad Avanza)
Abel Chiconi (La Libertad Avanza)
Gerardo Cipolini (UCR)
Mariela Coletta (Provincias Unidas)
Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza)
Fernando De Andreis (PRO)
María Florencia De Sensi (PRO)
Romina Diez (La Libertad Avanza)
Nicolás Emma (La Libertad Avanza)
Eduardo Falcone (MID)
Alejandro Fargosi (La Libertad Avanza)
Pablo Farías (Provincias Unidas)
Elia Marina Fernández (Independencia)
Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica)
Alida Ferreyra (La Libertad Avanza)
Sergio Figliuolo (La Libertad Avanza)
Alejandro Finocchiaro (PRO)
María Gabriela Flores (La Libertad Avanza)
Alicia Fregonese (PRO)
Maira Frías (La Libertad Avanza)
María Virginia Gallardo (La Libertad Avanza)
Álvaro García (La Libertad Avanza)
Carlos García (La Libertad Avanza)
Ignacio García Aresca (Provincias Unidas)
José Luis Garrido (Por Santa Cruz)
Antonela Giampieri (PRO)
Silvana Giudici (La Libertad Avanza)
Rosario Goitia (La Libertad Avanza)
Alfredo González (La Libertad Avanza)
Álvaro González (PRO)
Diógenes González (UCR)
Gerardo Gustavo González (País Federal)
María Luisa González Estevarena (La Libertad Avanza)
Maura Gruber (La Libertad Avanza)
Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas)
Jairo Guzmán (La Libertad Avanza)
Diego Hartfield (La Libertad Avanza)
Oscar Herrera (Innovación Federal)
Patricia Holzman (La Libertad Avanza)
Gerardo Huesen (La Libertad Avanza)
Gladys Humenuk (La Libertad Avanza)
María Cecilia Ibáñez (La Libertad Avanza)
Carlos Jaime Quiroga (Producción y Trabajo)
Pablo Juliano (Provincias Unidas)
Andrés Ariel Laumann (La Libertad Avanza)
Lilia Lemoine (La Libertad Avanza)
Andrés Leone (La Libertad Avanza)
Mercedes Llano (La Libertad Avanza)
Enrique Lluch (La Libertad Avanza)
Johanna Sabrina Longo (La Libertad Avanza)
Seguimos con los diputados que votaron A FAVOR(Parte 3)
Martín Lousteau (Provincias Unidas)
Lorena Macyszyn (La Libertad Avanza)
Álvaro Martínez (La Libertad Avanza)
Karina Maureira (La Neuquinidad)
Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)
Gladys Medina (Independencia)
Julieta Metrál Asensio (La Libertad Avanza)
Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza)
Soledad Mondaca (La Libertad Avanza)
Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza)
Juan Pablo Montenegro (La Libertad Avanza)
Francisco Morchio (La Libertad Avanza)
Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza)
Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza)
Lisandro Nieri (UCR)
Miriam Niveyro (La Libertad Avanza)
Javier Noguera (Independencia)
José Núñez (Provincias Unidas)
Joaquín Ojeda (La Libertad Avanza)
Pablo Outes (Innovación Federal)
Sebastián Pareja (La Libertad Avanza)
Marcos Patiño Brizuela (La Libertad Avanza)
Santiago Pauli (La Libertad Avanza)
Esteban Paulón (Provincias Unidas)
Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza)
Federico Agustín Pelli (La Libertad Avanza)
José Peluc (La Libertad Avanza)
Luis Petri (La Libertad Avanza)
María Lorena Petrovich (La Libertad Avanza)
Luis Albino Picat (La Libertad Avanza)
Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal)
Nancy Viviana Picón Martínez (Producción y Trabajo)
María Celeste Ponce (La Libertad Avanza)
Manuel Quintar (La Libertad Avanza)
Valentina Ravera (La Libertad Avanza)
Adrián Ravier (La Libertad Avanza)
Verónica Razzini (La Libertad Avanza)
Karen Reichardt (La Libertad Avanza)
Gastón Riesco (La Libertad Avanza)
Cristian Ritondo (PRO)
Jorge Rizzotti (Provincias Unidas)
Gonzalo Roca (La Libertad Avanza)
Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza)
Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza)
Yamila Ruiz (Innovación Federal)
Javier Sánchez Wrba (PRO)
Juliana Santillán Juárez Brahim (La Libertad Avanza)