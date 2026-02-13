Baja de la edad de imputabilidad: cómo votó cada diputado

Uno por uno, cómo votó cada diputado en el debate por la baja de la edad de imputabilidad.

En una jornada que marcó un avance significativo para el Ejecutivo, la Cámara de Diputados aprobó en primera instancia el proyecto que reduce a 14 años la edad de imputabilidad penal. La propuesta obtuvo 149 votos afirmativos frente a 100 negativos y será remitida ahora al Senado para su tratamiento.

El bloque oficialista consiguió el acompañamiento de sus socios legislativos habituales —PRO, UCR y MID—, además de adhesiones parciales por parte de Provincias Unidas, Innovación Federal y los representantes sanjuaninos de Producción y Trabajo.

Baja de la edad de imputabilidad: qué diputados votaron a favor y quiénes en contra Este jueves, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley que prevé bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa plantea fijar en 14 años el umbral mínimo desde el cual un individuo podría ser declarado responsable ante la ley penal. No obstante, restringe la aplicación de penas de prisión efectiva, que únicamente se contemplarían frente a delitos de extrema gravedad, es decir, aquellos que prevean condenas de diez años o más.

A continuación, cómo votó cada diputado el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara baja.

Votos afirmativos Guillermo César Aguero (UCR)

Sabrina Ajmechet (La Libertad Avanza)

Carlos Alberto Almena (La Libertad Avanza)

Lisandro Almirón (La Libertad Avanza)

Claudio Álvarez (País Federal)

Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza)

Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza)

Damián Arabia (La Libertad Avanza)

Martín Ardohain (PRO)

Lourdes Arrieta (Provincias Unidas)

Alberto Arrúa (Innovación Federal)

Belén Avico (La Libertad Avanza)

Jorge Ávila (Provincias Unidas)

Karina Banfi (Adelante Buenos Aires / UCR)

Atilio Basualdo (La Libertad Avanza)

Carolina Basualdo (Provincias Unidas)

Mónica Becerra (La Libertad Avanza)

Beltrán Benedit (La Libertad Avanza)

Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza)

Emmanuel Bianchetti (PRO)

Bernardo Biella (Innovación Federal)

Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)

Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza)

Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza)

Adrián Brizuela (La Libertad Avanza)

Juan Fernando Brugge (Provincias Unidas)

Eliana Bruno (La Libertad Avanza)

Mariano Campero (La Libertad Avanza)

Sergio Capozzi (Provincias Unidas)

Alejandro Carrancio (La Libertad Avanza)

Giselle Castelnuovo (La Libertad Avanza)

Abel Chiconi (La Libertad Avanza)

Gerardo Cipolini (UCR)

Mariela Coletta (Provincias Unidas)

Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza)

Fernando De Andreis (PRO)

María Florencia De Sensi (PRO)

Romina Diez (La Libertad Avanza)

Nicolás Emma (La Libertad Avanza)

Eduardo Falcone (MID)

Alejandro Fargosi (La Libertad Avanza)

Pablo Farías (Provincias Unidas)

Elia Marina Fernández (Independencia)

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica)

Alida Ferreyra (La Libertad Avanza)

Sergio Figliuolo (La Libertad Avanza)

Alejandro Finocchiaro (PRO)

María Gabriela Flores (La Libertad Avanza)

Alicia Fregonese (PRO)

Maira Frías (La Libertad Avanza)

María Virginia Gallardo (La Libertad Avanza)

Álvaro García (La Libertad Avanza)

Carlos García (La Libertad Avanza)

Ignacio García Aresca (Provincias Unidas)

José Luis Garrido (Por Santa Cruz)

Antonela Giampieri (PRO)

Silvana Giudici (La Libertad Avanza)

Rosario Goitia (La Libertad Avanza)

Alfredo González (La Libertad Avanza)

Álvaro González (PRO)

Diógenes González (UCR)

Gerardo Gustavo González (País Federal)

María Luisa González Estevarena (La Libertad Avanza)

Maura Gruber (La Libertad Avanza)

Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas)

Jairo Guzmán (La Libertad Avanza)

Diego Hartfield (La Libertad Avanza)

Oscar Herrera (Innovación Federal)

Patricia Holzman (La Libertad Avanza)

Gerardo Huesen (La Libertad Avanza)

Gladys Humenuk (La Libertad Avanza)

María Cecilia Ibáñez (La Libertad Avanza)

Carlos Jaime Quiroga (Producción y Trabajo)

Pablo Juliano (Provincias Unidas)

Andrés Ariel Laumann (La Libertad Avanza)

Lilia Lemoine (La Libertad Avanza)

Andrés Leone (La Libertad Avanza)

Mercedes Llano (La Libertad Avanza)

Enrique Lluch (La Libertad Avanza)

Johanna Sabrina Longo (La Libertad Avanza)

Martín Lousteau (Provincias Unidas)

(Parte 3) Martín Lousteau (Provincias Unidas)

Lorena Macyszyn (La Libertad Avanza)

Álvaro Martínez (La Libertad Avanza)

Karina Maureira (La Neuquinidad)

Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)

Gladys Medina (Independencia)

Julieta Metrál Asensio (La Libertad Avanza)

Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza)

Soledad Mondaca (La Libertad Avanza)

Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza)

Juan Pablo Montenegro (La Libertad Avanza)

Francisco Morchio (La Libertad Avanza)

Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza)

Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza)

Lisandro Nieri (UCR)

Miriam Niveyro (La Libertad Avanza)

Javier Noguera (Independencia)

José Núñez (Provincias Unidas)

Joaquín Ojeda (La Libertad Avanza)

Pablo Outes (Innovación Federal)

Sebastián Pareja (La Libertad Avanza)

Marcos Patiño Brizuela (La Libertad Avanza)

Santiago Pauli (La Libertad Avanza)

Esteban Paulón (Provincias Unidas)

Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza)

Federico Agustín Pelli (La Libertad Avanza)

José Peluc (La Libertad Avanza)

Luis Petri (La Libertad Avanza)

María Lorena Petrovich (La Libertad Avanza)

Luis Albino Picat (La Libertad Avanza)

Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal)

Nancy Viviana Picón Martínez (Producción y Trabajo)

María Celeste Ponce (La Libertad Avanza)

Manuel Quintar (La Libertad Avanza)

Valentina Ravera (La Libertad Avanza)

Adrián Ravier (La Libertad Avanza)

Verónica Razzini (La Libertad Avanza)

Karen Reichardt (La Libertad Avanza)

Gastón Riesco (La Libertad Avanza)

Cristian Ritondo (PRO)

Jorge Rizzotti (Provincias Unidas)

Gonzalo Roca (La Libertad Avanza)

Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza)

Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza)

Yamila Ruiz (Innovación Federal)

Javier Sánchez Wrba (PRO)

Juliana Santillán Juárez Brahim (La Libertad Avanza)

Santiago Santurio (La Libertad Avanza)

Gisela Scaglia (Provincias Unidas)

Juan Schiaretti (Provincias Unidas)

Darío Schneider (UCR)

Laura Soldano (La Libertad Avanza)

Yamile Tomassoni (La Libertad Avanza)

Alejandra Torres (Provincias Unidas)

Rubén Darío Torres (La Libertad Avanza)

Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza)

José Federico Tournier (La Libertad Avanza)

César Treffinger (La Libertad Avanza)

Hernán Urien (La Libertad Avanza)

Daniel Vancsik (Innovación Federal)

Patricia Vásquez (La Libertad Avanza)

Yolanda Vega (Innovación Federal)

Andrea Fernanda Vera (La Libertad Avanza)

Pamela Verasay (UCR)

Lorena Villaverde (La Libertad Avanza)

Gino Visconti (La Libertad Avanza)

Martín Yeza (PRO)

Oscar Zago (MID)

Carlos Raúl Zapata (La Libertad Avanza)

Votos negativos

Hilda Aguirre (Unión por la Patria)

Ernesto “Pipi” Alí (Unión por la Patria)

Cristian Andino (Unión por la Patria)

Javier Andrade (Unión por la Patria)

Jorge Neri Araujo Hernández (Unión por la Patria)

Martín Aveiro (Unión por la Patria)

Fernanda Ávila (Elijo Catamarca)

Marcelo Barbur (Unión por la Patria)

Luis Eugenio Basterra (Unión por la Patria)

Gustavo Bordet (Unión por la Patria)

Alejandrina Borgatta (Unión por la Patria)

Myriam Bregman (Frente de Izquierda – Unidad)

Santiago Cafiero (Unión por la Patria)

Celia Campitelli (Unión por la Patria)

Julieta Marisol Campo (Unión por la Patria)

Lucía Cámpora (Unión por la Patria)

Florencia Carignano (Unión por la Patria)

Sergio Guillermo Casas (Unión por la Patria)

Carlos Castagneto (Unión por la Patria)

Jorge Chica (Unión por la Patria)

Ricardo Daives (Unión por la Patria)

María Graciela De la Rosa (Unión por la Patria)

Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba)

Nicolás del Caño (Frente de Izquierda – Unidad)

Romina del Plá (Frente de Izquierda – Unidad)

Fernanda Díaz (Unión por la Patria)

Sergio Dolce (Unión por la Patria)

Gabriela Estévez (Unión por la Patria)

Emir Félix (Unión por la Patria)

Jorge Fernández (Primero San Luis)

Abelardo Ferrán (Unión por la Patria)

Andrea Freites (Unión por la Patria)

Sebastián Galmarini (Unión por la Patria)

María Teresa García (Unión por la Patria)

Diego A. Giuliano (Unión por la Patria)

José Glinski (Unión por la Patria)

José Gómez (Unión por la Patria)

Juan Grabois (Unión por la Patria)

Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria)

Raúl Hadad (Unión por la Patria)

Itai Hagman (Unión por la Patria)

Ana María Ianni (Unión por la Patria)

Máximo Kirchner (Unión por la Patria)

Moira Lanesan Sancho (Unión por la Patria)

Aldo Leiva (Unión por la Patria)

Jimena López (Unión por la Patria)

Cecilia López Pasquali (Unión por la Patria)

Juan Pablo Luque (Unión por la Patria)

Marcelo Mango (Unión por la Patria)

Mario Manrique (Unión por la Patria)

Marianela Marclay (Unión por la Patria)

Varinia Lis Marín (Unión por la Patria)

Juan Marino (Unión por la Patria)

Germán Pedro Martínez (Unión por la Patria)

Guillermo Michel (Unión por la Patria)

Fernanda Miño (Unión por la Patria)

Juan Carlos Molina (Unión por la Patria)

Matías Molle (Unión por la Patria)

Fernando Monguillot (Elijo Catamarca)

Cecilia Moreau (Unión por la Patria)

Hugo Antonio Moyano (Unión por la Patria)

Jorge Mukdise (Unión por la Patria)

Estela Mary Neder (Unión por la Patria)

Sebastián Nóbrega (Elijo Catamarca)

Kelly Olmos (Unión por la Patria)

Blanca Inés Osuna (Unión por la Patria)

Sergio Omar Palazzo (Unión por la Patria)

Sergio Omar Palazzo (Unión por la Patria)

María Graciela Parola (Unión por la Patria)

Gabriela Pedrali (Unión por la Patria)

Paula Andrea Penacca (Unión por la Patria)

Horacio Pietragalla Corti (Unión por la Patria)

Néstor Pitrola (Frente de Izquierda – Unidad)

Lorena Pokoik (Unión por la Patria)

Luciana Potenza (Unión por la Patria)

Agustina Propato (Unión por la Patria)

Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria)

Santiago Roberto (Unión por la Patria)

Agustín Rossi (Unión por la Patria)

Marina Salzmann (Unión por la Patria)

Nancy Sand (Unión por la Patria)

Sabrina Selva (Unión por la Patria)

Adriana Serquis (Unión por la Patria)

Vanesa Siley (Unión por la Patria)

Guillermo Snopek (Unión por la Patria)

Julia Strada (Unión por la Patria)

Jorge Taiana (Unión por la Patria)

Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria)

Caren Tepp (Unión por la Patria)

Paulo Agustín Tita (Unión por la Patria)

Pablo Todero (Unión por la Patria)

Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria)

Nicolás Alfredo Trotta (Unión por la Patria)

Eduardo Félix Valdés (Unión por la Patria)

María Elena Velázquez (Unión por la Patria)

Luana Volnovich (Unión por la Patria)

Hugo Yasky (Unión por la Patria)

Pablo Raúl Yedlin (Unión por la Patria)

Natalia Zaracho (Unión por la Patria)

Christian Alejandro Zulli (Unión por la Patria)

Ausentes

Carlos Cisneros (UxP)

Mónica Frade (CC)

Daiana Fernández Molero (PRO)

Nicolás Massot (Encuentro Federal)

Roxana Monzon (UxP)

Marcela Pagano (Coherencia)

María Inés Zigaran (Provincias Unidas)

