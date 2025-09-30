martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 17:27
Juicio.

Condenaron a Julio De Vido a cuatro años de prisión por "compras indebidas" de GNL

El exministro de Planificación fue hallado culpable de administración fraudulenta agravada por el pago indebido de comisiones entre 2008 y 2015.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Julio De Vido.

Julio De Vido.

En el mismo fallo, el TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, impuso tres años y seis meses de prisión al exfuncionario Roberto Baratta, y tres años en suspenso al empresario Nicolás Dromi San Martino. Además, los magistrados ordenaron que los tres condenados reintegren al Estado US$ 5,5 millones en concepto de reparación.

Cómo quedan las penas y qué pasa ahora

  • De Vido y Baratta: penas de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No quedarán detenidos hasta que la condena quede firme.

  • Dromi San Martino: condena en suspenso, no irá a prisión y deberá realizar un curso de ética pública para el sector privado.

  • Fundamentos: el tribunal adelantó que se publicarán el 28 de noviembre; recién entonces las defensas podrán apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El veredicto se leyó por videoconferencia, con los acusados conectados en simultáneo. En el tramo de últimas palabras, De Vido se limitó a agradecer a los jueces por el trato recibido.

El delito y el período investigado

La causa examinó operaciones de importación de GNL (2008–2015) y concluyó que existió administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, con pagos indebidos de comisiones y sobreprecios que impactaron en las cuentas estatales.

Antecedentes de De Vido

Esta es la tercera condena del exministro y el quinto juicio que enfrenta:

  • Tragedia de Once: condenado inicialmente a 5 años y 8 meses por administración fraudulenta (luego reducida a 4 años).

  • Trenes de España y Portugal: recibió 8 años por la compra de material en desuso; la Casación ordenó revisar la pena.

Claves del fallo

  • Tipo penal: administración fraudulenta agravada.

  • Afectación: perjuicio económico multimillonario al Estado.

  • Sanciones accesorias: inhabilitación perpetua (De Vido y Baratta) y reparación económica conjunta.

Qué sigue: con la difusión de los fundamentos el 28 de noviembre, las defensas podrán impugnar ante Casación. Hasta que haya sentencia firme, las penas no se ejecutan.

